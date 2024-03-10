«Выдавил прыщ – получил менингит» 10.03.2024, 12:49

1,342

Врач скорой помощи рассказал о самых распространенных ошибках белорусов.

Если вы порезались, ушиблись или обожглись, не надо вспоминать дурацкие советы вроде «пописай на палец». Врач скорой помощи из Минска объяснил, что делать, если вы поранились дома.

С какими травмами нужно сразу идти к врачу или звонить в «скорую»?

Это очень спорный вопрос, потому что каждая травма имеет последствия – либо мгновенные, либо отсроченные. Поверхностные травмы, которые не сильно кровоточат, обычно заживают самостоятельно и не требуют похода к врачу. Обращать внимание нужно на глубину поражения и на кровотечение.

Обязательно вызывать «скорую» или ехать в ближайший травмпункт, если рана обширная, глубокая, в области головы, если она проникает в какие-либо полости (брюшную, например), если у вас не получается остановить кровь. Всегда нужно обращаться с укусами собак, кошек, с глубокими царапинами – даже если это домашнее животное.

Что делать с порезами? Их можно обработать спиртом?

Ни в коем случае нельзя лить спирт в ранку – он обожжет кожу и мышечную ткань, из-за чего порез будет заживать вдвое дольше. Если порезались, обработайте рану перекисью водорода, спиртом можете аккуратно протереть кожу вокруг нее. Потом наложите стерильную давящую повязку и внимательно следите за ранением: оно ни в коем случае не должно загноиться. Со ссадинами нужно делать все то же самое.

Говорят, если порезал руку тем же ножом, которым резал сырое мясо, нужно бежать к врачу и делать прививку. Это так?

Вы поймите, мясо, которое поступает в продажу, проходит сертификацию, от него вы ничем не заразитесь. А вот мясо дичи, которую поймали на охоте, более опасно, и от него можно заразиться тем же бешенством.

Еще опасны травмы, полученные в земле: например, копались в грядках и напоролись на ржавый гвоздь. И особенно если частицы земли попали в рану: нужно делать прививку, чтобы не получить столбняк. Если нет возможности поехать в больницу сразу, следите, чтобы рана не начинала припухать, пульсировать, чтобы из нее не вытекала желто-зеленая жидкость.

А можно ли писать на ранку?

Нельзя вообще ни в каких случаях. В моче даже здорового человека могут быть бактерии. Мочевая система связана с половой, и, если во второй есть проблемы, по восходящим путям инфекция может перенестись, бактерии попадут в мочу. Моча – это не чистая среда: когда вы писаете на ранку, это не может обеззаразить повреждение.

Если я обожгу руку, ее можно опускать в холодную воду?

Нужно. При ожоге сосуды расширяются, все отекает, а холодная вода их спазмирует и убирает отечность. Еще вы можете приложить что-нибудь холодное, но очень аккуратно: предмет должен быть чистым, ведь обожженная поверхность – это раневая поверхность, которая легко пропускает микробы и инфекции.

Еще перед этим нужно обязательно освободить кожу от одежды, которая может прилипнуть к часто появляющимся пузырям. А после промывания и обработки ожога пантенолом нужно наложить стерильную повязку.

«Скорую» нужно вызывать, если это обширный ожог – 10–15% тела и более. В таком случае человека нужно доставить в стационар, ведь ожоговый шок никто не отменял: пациент может потерять сознание из-за резкого снижения давления на фоне сильной боли. Также обязательно идти к врачу, если ожог в месте, где сосуды находятся близко к коже.

Химический ожог тоже нужно промывать только обычной проточной водой из-под крана или из фильтра. Никакой лимонной кислоты и соли добавлять не нужно. Но вообще и с такими, и с лучевыми ожогами нужно обязательно показаться врачу.

А ожог на коже можно потом мазать сметаной?

Никакими сметанами, майонезами и маслами ожог не мазать, только пантенол – это проверенное средство, которое еще и снижает боль.

А если надышался химикатами во время уборки – это тоже ожог?

В магазинах продаются лицензированные средства, отравиться которыми очень сложно. Но если надышались хлоркой или чем-то подобным, то откройте окна, чтобы проветрить помещение, и выйдите ненадолго на улицу.

Говорят, нельзя греть отмороженные конечности в горячей воде. Это правда?

Правда. При обморожении падает общая температура тела, и вы не чувствуете реальную температуру, при которой сейчас находитесь, то есть, опустив руки в горячую воду, можно спокойно получить ожог.

Согревать конечности и все тело нужно постепенно: растирайте (только аккуратно, чтобы не травмировать кожу), кутайтесь в одеяло, выпейте теплый напиток и т.д. Мы на «скорой» часто подбираем на улице пьяных или бездомных, которые замерзли. Для таких случаев у нас есть специальное термоодеяло, которое постепенно согревает человека. Есть растворы, которые мы подогреваем в термосумках и вводим внутривенно.

Обращаться к врачам нужно в том случае, когда конечности посинели, если в них сильно потерялась чувствительность. Если вовремя этого не сделать, может сильно нарушиться кровоснабжение, а в крайнем случае можно даже лишиться конечностей.

Если у меня в пальце заноза, ее можно достать иголкой?

А почему нет? Чем еще вы достанете дома маленькую занозу? Главное – обработать ее обеззараживающими средствами, а потом аккуратно, без фанатизма изъять занозу. Если она застряла глубоко, если вы ее не заметили сразу, а ранка начала загнаиваться, сразу идите к врачу, потому что здесь потребуются хирургические манипуляции.

А можно ли вправлять вывихи? Некоторые сильно дергают конечность в таких случаях.

Так нельзя делать ни в коем случае. Даже скорая помощь не вправляет вывихи: мы только иммобилизируем и обезболиваем конечность, везем пациента в стационар, где ему сначала сделают рентген, а потом отправят к травматологу.

Более того, вывихи иногда требуют хирургического лечения. Потому что, когда сустав уходит, он может разорвать сухожилие, мышцы, из-за чего образуется гематома, которую нужно вскрыть.

Констатировать вывих может только медик. Обычно с вывихом конечность пружинит, она длиннее другой, человек пытается ее придержать, испытывает сильную локальную боль. С вывихом человек не может двигать суставом. Если вы предполагаете его у себя, сначала зафиксируйте конечность, а потом звоните в «скорую» или отправляйтесь в травмпункт.

Некоторые путают вывих с обычным растяжением связок, когда, например, неудачно становятся на ногу. В этих случаях боль и дискомфорт проходят за пару дней и не полностью ограничивают движение конечности.

А что делать с ушибами?

Они тоже бывают разной тяжести. Если вы испытываете сильную боль – а некоторые ушибы переносятся хуже и дольше переломов, – идите к врачу. В любом случае без рентгена ни один врач не сможет сказать вам на 100%, ушиб это или что-то более серьезное, например трещина в кости.

Но первая помощь простая: приложите к травмированному участку тела что-то холодное, чтобы убрать отек или остановить его нарастание.

Что делать, если прищемил палец?

Идти к доктору сразу не нужно, лучше выждать и посмотреть на симптомы. Палец будет отекать, почернеет ноготь – это нормально. Вам нужно не допустить сильного повышения температуры в месте ушиба, чтобы отек не становился больше. Для этого нужно приложить что-нибудь холодное или опустить палец в холодную воду.

К врачу идем тогда, когда отек становится все больше и появляется пульсирующее ощущение, особенно когда опускаете руку вниз. Это говорит о том, что накапливается экссудат, который нужно выпустить. Однажды я прищемила палец дверью машины, в итоге мне пришлось прокалывать ноготь нагретой на огне скрепкой, чтобы оттуда выходила кровь.

А если ударил палец молотком, то же самое?

Ну, с молотком явно больше шансов повредить кость. Но в целом действия те же, только если есть и кровоточащая рана, обработайте ее перекисью водорода и сделайте повязку из бинта. К врачу нужно идти, если вы не можете согнуть палец, а боль становится сильнее.

Правда ли, что нельзя бить человека по спине, когда он подавился?

Правда. Это ничего не даст человеку, кроме неприятных ощущений. Первая помощь в этой ситуации зависит от того, как сильно подавился человек. Когда он просто откашливается, дайте ему прожевать корочку хлеба и запить ее небольшим количеством воды. Если человек перестал кашлять, но дискомфорт остался, одышка нарастает, нужно идти к врачу.

Срочно вызывайте «скорую», если человек подавился достаточно большим куском, который попал в дыхательные пути, у него появилась одышка, посинело лицо, появилось гипервозбуждение – он мечется из стороны в сторону.

Также может помочь прием Хеймлиха: станьте позади человека, одну руку сожмите в кулак и той стороной, где большой палец, положите ее на живот в эпигастральную область – солнечное сплетение. Второй рукой накройте первую и резко вдавите кулак человеку в живот. Повторите толчок еще пару раз. Это увеличивает давление в грудной клетке, тем самым выталкивая кусок из дыхательных путей.

Если подавился ребенок, положите его животом на свое бедро так, чтобы его голова была наклонена вниз. Ударьте несколько раз ребенка по спине верхней частью запястья. Если это не помогает, срочно вызывайте скорую помощь.

Что делать, если что-то попало в глаз?

Прежде всего промойте глаз проточной водой, не нужно лезть в него руками. Но если попала какая-нибудь «химия» или мелкий предмет вроде опилок и песка, которые не получилось вымыть, то после промывания водой вызывайте «скорую» или экстренно обращайтесь к офтальмологу, чтобы избежать ожога, повреждений роговицы и последующих проблем.

А нужно ли идти к врачу, если сильно ударился головой?

Любые действительно сильные удары головой, особенно при падении на кафель и другую твердую поверхность, требуют обязательного обращения к врачу. Причем даже если нет видимых повреждений. Это нужно, чтобы исключить черепно-мозговую травму.

Если ударились о подоконник, дверной косяк, смотрите на симптомы. Не проходящая головная боль, тошнота, головокружение, нарушение зрения, шум в ушах – все эти симптомы являются поводом идти к врачу.

Говорят, что нельзя выдавливать прыщики в носогубном треугольнике. Почему?

Я сторонник того, что на лице в принципе нельзя выдавливать прыщи. Носогубный треугольник еще называют «треугольником смерти» – здесь максимально нежная и тонкая кожа с близко расположенными кровеносными сосудами, венками.

Прыщик всегда отекает, то есть сосуды в этой зоне уже расширены, доступ лейкоцитов и лимфоцитов повышен. Когда вы начинаете его выдавливать, кожа травмируется – это входные ворота для бактерий и инфекции. А ведь это голова, рядом много пазух, кавернозные синусы и головной мозг! В худшем случае так можно получить даже менингит.

А можно ли порезы от бритья на лице заклеивать бумагой?

Не нужно никаких бумажек, обработайте порезы перекисью водорода, можете еще заклеить ранки бактерицидным пластырем. И желательно бриться на ночь: кожа во время сна успокаивается, повреждения затягиваются.

Какая самая частая ошибка при травмах в быту?

Самая распространенная и частая – вата. На раневую поверхность нельзя класть вату, никогда. Она очень волокнистая, ворсинки могут остаться в ране, а потом загноиться. Если у вас совсем ничего нет, лучше возьмите чистую тряпочку, смочите ее перекисью и сделайте с ней давящую повязку.