Ученые обнаружили в Чернобыле животных, на которых совсем не действует радиация 9 10.03.2024, 13:29

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Открытие может быть использовано в медицине для людей.

Микроскопические черви, территория обитания которых это высокорадиоактивная среда Чернобыльской зоны отчуждения, не претерпели никаких радиационных повреждений. К такому выводу пришли биологи во главе с Софией Тинтори из Нью-Йоркского университета. Об этом сообщает Science Alert.

Ученая рассказала, что до сих пор нельзя понять влияние Чернобыльской катастрофы на местное население. Зато специалистам удалось установить, что организмы микроскопических круглых червей могут быть очень выносливыми.

Эти животные живут непродолжительное время и имеют простые геномы. Они прекрасно подходят для изучения от биологического развития до реакции на токсины и репарации ДНК.

Тинтори и ее коллеги отправились на раскопки в Чернобыль, чтобы отыскать нематод вида Oschieus tipulae, который обычно обитает в почве. Ученым удалось собрать сотни нематод из гнилых фруктов, листового опада и почвы на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Они во время своих исследований использовали счетчики Гейгера для измерения радиации окружающей среды и надев защитные костюмы от радиоактивной пыли. Исследователи отобрали 15 образцов для проведения геномного секвенирования и вырастили почти 300 собранных червей в лаборатории.

Геномы сравнили с геномами пяти образцов червей того же вида из Филиппин, США, Германии, Австралии и Маврикия. Черви из Чернобыля были в основном более генетически похожи между собой. Признаки повреждения ДНК радиационной средой отсутствовали.

Никаких признаков значительных хромосомных перестроек, которые обычно фиксируют в мутагенной среде, не обнаружили. Ученые считают, что это может дать определенное представление о механизмах репарации ДНК, которые однажды могут быть адаптированы для использования в медицине для людей.