СМИ: С самолетами Путина произошло несколько очень неприятных аварий 2 10.03.2024, 13:35

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Источник российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ сообщил о нескольких очень неприятных авиапроисшествий, которые случились в марте 2024 года с самолетами СЛО (специальный летный отряд) «Россия», перевозящий среди прочего Владимира Путина и первых лиц российского государства.

Со слов источников, близких к аэродромному обслуживаю «России», 6 марта при посадке борта ТУ 214 во Внуково произошла поломка тормозных колодок одной из боковых стоек шасси, что чуть не привело к выкатыванию самолета за пределы ВВП. В тот момент на борту правительственного самолета были пассажиры. По словам собеседника, скорее всего это были сотрудники ФСО и президентского протокола, летевшие из командировки.

До этого проблемы с механизацией крыла возникали у другого борта СЛО, который вез в Краснодар лиц из сопровождения президента РФ.

Подобные авиапроисшествия стали совсем не редкостью. В августе 2023 года самолет Ту 214 из-за поломки шасси совершил вынужденную посадку в Чите. Тогда все замаскировали под попадание птицы в двигатель авиалайнера. При том, что управделами президента России располагает огромными деньгами на покупку запчастей, а налет правительственных «Ту» и «Илов» не такой большой.

Самолеты высокопоставленных чиновников России, как выясняется, не застрахованы от авиапроисшествий с самолетами, на которых они сейчас летают. После одного такого случая, отказа шасси в 2011 году, тогдашний президент Медведев для своих нужд закупил французские Falcon и по сей день пользуется в основном «иномарками».