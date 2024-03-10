Могут белорусов оштрафовать за непристегнутые ремни в маршрутке?3
- 10.03.2024, 13:55
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Есть исключения.
В последнее время в сети появились сообщения, как сотрудники ГАИ принялись штрафовать пассажиров маршрутных такси за непристегнутые ремни.
Оказалось, в законах Беларуси есть нюанс, который позволяет представляем Госавтоинспекции наказывать за такое нарушение далеко не всех белорусов, пишет telegraf.news.
Как известно, с 1 января 2024 года в связи с изменением базовой величины штрафы за непристегнутый ремень безопасности (в т.ч. у пассажира) наказывают штрафом в размере до 40 рублей. А в случае повтора в течение года суммы наказания вырастет до 80-200 рублей.
В статье 18.11 КоАП РБ говорится, что «управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности» наказываются предупреждениями и штрафами.
Таким образом, сотрудники ГАИ имеют право оштрафовать только водителя, который ведет маршрутку и осуществляет перевозку. Получается, что пассажирам за такое нарушение ничего, кроме порицания и предупреждения со стороны водителя никуда не поехать, не грозит.
Есть другое мнение?
При этом несколько дней назад в белорусской Межрегиональной ассоциации перевозчиков заявили, что получили комментарий в ГАИ на этот счет.
Там заявили, что в ПДД «четко сказано, если транспортное средство оборудовано ремнями безопасности», то пассажиры обязаны пристегнуться. Исключения же допускаются только для беременных и тех, кому ремень противопоказан по медицинским причинам.
«Поэтому предупреждаем пассажиров, что поездка непристегнутым может привести к штрафу. Впрочем, использовать ремень стоит не из-за боязни потерять деньги. Доказано, что ремень считается самым эффективным средством пассивной безопасности в транспорте. Пристегнутый пассажир в машине или автобусе куда меньше подвержен травмам в случае ДТП и нештатных ситуаций», — процитировали в Межрегиональной ассоциации перевозчиков (МАП) ответ ГАИ.