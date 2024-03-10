Могут белорусов оштрафовать за непристегнутые ремни в маршрутке? 3 10.03.2024, 13:55

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Есть исключения.

В последнее время в сети появились сообщения, как сотрудники ГАИ принялись штрафовать пассажиров маршрутных такси за непристегнутые ремни.

Оказалось, в законах Беларуси есть нюанс, который позволяет представляем Госавтоинспекции наказывать за такое нарушение далеко не всех белорусов, пишет telegraf.news.

Как известно, с 1 января 2024 года в связи с изменением базовой величины штрафы за непристегнутый ремень безопасности (в т.ч. у пассажира) наказывают штрафом в размере до 40 рублей. А в случае повтора в течение года суммы наказания вырастет до 80-200 рублей.

В статье 18.11 КоАП РБ говорится, что «управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности» наказываются предупреждениями и штрафами.

Таким образом, сотрудники ГАИ имеют право оштрафовать только водителя, который ведет маршрутку и осуществляет перевозку. Получается, что пассажирам за такое нарушение ничего, кроме порицания и предупреждения со стороны водителя никуда не поехать, не грозит.

Есть другое мнение?

При этом несколько дней назад в белорусской Межрегиональной ассоциации перевозчиков заявили, что получили комментарий в ГАИ на этот счет.

Там заявили, что в ПДД «четко сказано, если транспортное средство оборудовано ремнями безопасности», то пассажиры обязаны пристегнуться. Исключения же допускаются только для беременных и тех, кому ремень противопоказан по медицинским причинам.

«Поэтому предупреждаем пассажиров, что поездка непристегнутым может привести к штрафу. Впрочем, использовать ремень стоит не из-за боязни потерять деньги. Доказано, что ремень считается самым эффективным средством пассивной безопасности в транспорте. Пристегнутый пассажир в машине или автобусе куда меньше подвержен травмам в случае ДТП и нештатных ситуаций», — процитировали в Межрегиональной ассоциации перевозчиков (МАП) ответ ГАИ.