Пугачева обвинила Собчак в вымогательстве 2 10.03.2024, 14:01

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Ксения Собчак

История связана с делом главы «Ростеха» Чемезова.

Российская журналистка Юния Пугачева обвинила Ксению Собчак в вымогательстве, сообщает «База».

По словам Пугачевой, Ксения через коллег-журналистов передала угрозы, что если та не прекратит освещение на телевидении «об арестованных сотрудниках Собчак и о роли Собчак в деле о вымогательстве у «Ростеха», то Ксения выпустит компрометирующий материал про мужа Пугачевой — бывшего топ-менеджера АФК «Система» Антона Абугова.

Как заявляет Юния, она проигнорировала угрозы и продолжила рассказывать, что Собчак отказывалась материально помогать и оплачивать адвокатов своим сотрудникам — главреду ТГ-канала «Тушите свет» Ариану Романовскому и админу Тамерлану Бигаеву после их задержания, а также отказывалась признавать тот факт, что и Романовский, и Бигаев выполняли поручение Собчак, публикуя материал о главе «Ростеха» — Сергее Чемезове, который в итоге лег в основу «обвинительного заключения о вымогательстве».

Вскоре Собчак действительно выпустила материал на своем youtube-канале о муже Юнии Пугачевой. В нем Ксения сообщила, что Абугов, работая в «Системе», несколько лет не платил налоги с зарплаты. Пугачева в ответ заявила, что материал Собчак построен на лжи, так как согласно налоговому законодательству РФ, подоходный налог физического лица удерживается и оплачивается работодателем, то есть компанией АФК «Система».

Юния Пугачева сообщила, что в данный момент «готовит заявление в полицию по статье 163 УК РФ по признакам вымогательства» в связи с «угрозами Собчак».