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«Не ждите конца выходных»: кому в Беларуси заблокируют банковские переводы?

  • 10.03.2024, 14:29
  • 1,814
«Не ждите конца выходных»: кому в Беларуси заблокируют банковские переводы?

В МВД ответили.

В МВД Беларуси напомнили, что с 1 марта в соответствии с указом Лукашенко Нацбанк и силовики могут заблокировать некоторым белорусам банковские переводы.

«Благодаря внедрению рекомендованных МВД технических решений у оперативников появилась возможность приостанавливать расходные операции по скомпрометированным счетам, блокируя тем самым вывод средств за границу», — уточнили в МВД.

В ведомстве рассказали, что были сформированы подразделения в Нацбанке и МВД, которые работают круглосуточно семь дней в неделю.

«Главное — своевременно сообщить в милицию. Не стоит ждать окончания выходных или наступления определенного времени», — рассказали в МВД.

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