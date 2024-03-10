«Не ждите конца выходных»: кому в Беларуси заблокируют банковские переводы? 10.03.2024, 14:29

1,814

В МВД ответили.

В МВД Беларуси напомнили, что с 1 марта в соответствии с указом Лукашенко Нацбанк и силовики могут заблокировать некоторым белорусам банковские переводы.

«Благодаря внедрению рекомендованных МВД технических решений у оперативников появилась возможность приостанавливать расходные операции по скомпрометированным счетам, блокируя тем самым вывод средств за границу», — уточнили в МВД.

В ведомстве рассказали, что были сформированы подразделения в Нацбанке и МВД, которые работают круглосуточно семь дней в неделю.

«Главное — своевременно сообщить в милицию. Не стоит ждать окончания выходных или наступления определенного времени», — рассказали в МВД.