Молния ударила в самый большой небоскреб мира Бурдж-Халифа

Молния ударила в самый большой небоскреб мира Бурдж-Халифа3
- 10.03.2024, 14:56
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Впечатляющий кадр.
Утром 9 марта в Объединенных Арабских Эмиратах начались сильные дожди. Они охватили и город Дубай, где расположен крупнейший в мире небоскреб Бурдж-Халифа. Во время непогоды в него попала молния, которую запечатлели очевидцы, передает «24 Канал».
«Быстрый, но уникальный кадр», – подписал местный фотограф невероятный снимок в Instagram.
Бурдж-Халифа – самое высокое в мире здание, расположенное в городе Дубай. Оно насчитывает 163 этажа, а общая высота достигает 828 метров. В небоскребе есть чрезвычайно скоростной лифт, которым можно подняться на 124-й этаж за минуту.
Бурдж-Халифа является визитной карточкой ОАЭ. Слава о небоскребе распространилась еще задолго до начала строительства. Торжественное открытие состоялось в январе 2010 года. Именно тогда правитель эмирата Дубай сообщил, что башня будет переименована в честь президента ОАЭ – шейха Халифы ибн Заида Аль Нахайяна.
Кроме фото, в сети распространяется само видео попадания молнии в небоскреб. О последствиях пока не сообщается.
Thunderstorm hits Burj khalifa earlier today..... #Dubai #dxb #Burjkhalifa pic.twitter.com/VngcZTxxKw— ★WaQas AsLam★ (@azad_of_pindi) March 9, 2024