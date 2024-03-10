Молния ударила в самый большой небоскреб мира Бурдж-Халифа 3 10.03.2024, 14:56

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Впечатляющий кадр.

Утром 9 марта в Объединенных Арабских Эмиратах начались сильные дожди. Они охватили и город Дубай, где расположен крупнейший в мире небоскреб Бурдж-Халифа. Во время непогоды в него попала молния, которую запечатлели очевидцы, передает «24 Канал».

«Быстрый, но уникальный кадр», – подписал местный фотограф невероятный снимок в Instagram.

Бурдж-Халифа – самое высокое в мире здание, расположенное в городе Дубай. Оно насчитывает 163 этажа, а общая высота достигает 828 метров. В небоскребе есть чрезвычайно скоростной лифт, которым можно подняться на 124-й этаж за минуту.

Бурдж-Халифа является визитной карточкой ОАЭ. Слава о небоскребе распространилась еще задолго до начала строительства. Торжественное открытие состоялось в январе 2010 года. Именно тогда правитель эмирата Дубай сообщил, что башня будет переименована в честь президента ОАЭ – шейха Халифы ибн Заида Аль Нахайяна.

Кроме фото, в сети распространяется само видео попадания молнии в небоскреб. О последствиях пока не сообщается.