ДОСААФ внезапно поздравил полк Калиновского с 2-летием 1 10.03.2024, 15:02

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Поздравление появилось на официальном сайте организации.

«Киберпартизаны» взломали сайт Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Беларуси.

На интернет-ресурсе было размещено поздравление в связи с 2-летием основания полка имени Кастуся Калиновского.

Об этом сообщил телеграм-канал «Киберпартизан» утром 10 марта.

По состоянию на 14 часов 10 марта на главной странице ДОСААФ все еще находилась информация о полке Калиновского и второй годовщине со дня основания этого воинского формирования.

— Далучаемся да віншаванняў беларускіх ваяроў, якія 2 гады абараняюць гонар беларускага народа і рызыкуюць жыццём дзеля барацьбы з захопленнікамі, — говорится в сообщении телеграм-канала «Киберпартизан». — Мы ўпэўненыя, што полк стане асновай арміі свабоднай Беларусі — такой, якой яна павінна быць у незалежнай краіне.