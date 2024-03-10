Экс-командир «Айдара»: В 2024 году Украина изменит ход войны 1 10.03.2024, 15:10

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Евгений Дикий

Названы два важных условия.

Бывший командир взвода батальона «Айдар» Евгений Дикий заявил, что Украина может перейти к наступательным действиям по всей линии фронта, если Силы обороны будут иметь достаточное количество боеприпасов и пополнение личным составом.

«У нас откроется окно возможностей на фронте через 1-1,5 месяца. Впрочем, у нас было две критические проблемы на фронте - дефицит боеприпасов и личного состава. Нашим военным очень не хватало боеприпасов крупных калибров. Эта проблема уже почти решена, поскольку боеприпасы уже поехали на фронт. И это уже можно наблюдать непосредственно на фронте. Артиллерия снова заработала и ожила», - рассказал Дикий в эфире телеканала «Еспресо».

По словам Дикого, в условиях ограниченных ресурсов Силы обороны делают просто невозможное, сдерживая противника

«Вторая ключевая проблема - дефицит личного состава в ВСУ. Эта проблема, к сожалению, никуда не делась. Командующий Сухопутными войсками генерал Павлюк прав, когда говорит, что у нас есть возможность и необходимость переходить к наступательным действиям. Впрочем, армия воюет теми, кто уже вступил в ряды ВСУ. Сегодня наши Силы обороны, учитывая имеющиеся ресурсы, делают просто невозможное. Они сдерживают превосходящие силы противника. Мы же здесь в тылу делаем недостаточно. Поскольку пополнение личного состава ВСУ зависит от нас», - добавил он.