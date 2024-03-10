У белоруса в Польше угнали бчб-кабриолет стоимостью более $100 тысяч 2 10.03.2024, 15:17

4,998

Машина пропала во Вроцлаве.

Автомобиль Porsche 718 Spyder, принадлежащий белорусу, угнали в городе Вроцлаве в ночь с 6 на 7 марта. Об этом написал сам владелец авто в социальной сети Instagram.

Белорус в инстаграм-профиле сообщил об угоне его автомобиля Porsche 718 Spyder и попросил помощи у подписчиков.

«В 01.37 ночи с 6 на 7 марта автомобиль покинул подземный паркинг <…> Машина в кузове кабриолет, белого цвета, с красной крышей и салоном, черными дисками. Номерной знак DW4SE87», — пишет мужчина.

По его словам, машину уже ищет полиция, но он просит своих подписчиков помочь в поиске и обращать внимание на похожие машины во всей Польше. «Машина довольно редкая и заметная, поэтому надеюсь, что вместе еще сможем ее найти», — подчеркнул белорус.

За местоположение своего Porshe он обещает значительное вознаграждение. Согласно сайту официального дилера марки в Польше, стоимость автомобиля модели 718 Spyder RS составляет 807 тысяч злотых. Это 187 тысяч евро или более 653 тысяч рублей. Однако украденная модель, скорее всего, дешевле, но ее стоимость точно выше 100 тысяч долларов (320 тысяч рублей).