В доме могилевской «элиты 90-х» продают интересную квартиру 1 10.03.2024, 15:33

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Как она выглядит и сколько стоит?

Этот кирпичный дом построили в центре Могилева в 1998 году — и туда заселились состоятельные люди. А сейчас там на продажу на Realt выставили большую квартиру, интерьер которой отражает достаток тех времен. Рассказываем об этом жилье подробнее.

В конце 90-х на улице Миколуцкого построили несколько кирпичных домов повышенной комфортности. Интересующий нас имеет номер 10.

И по тем временам это было элитное жилье. Тут и современные планировки, и большая площадь квартир, и кирпичные стены.

На четвертом этаже здесь выставили на продажу трехкомнатную квартиру на 118,6 квадратного метра. У нее вот такая планировка:

К квартире шикарная кухня на 15 квадратов, которая плавно перетекает в лоджию. Ее площадь, кстати, 4 квадратных метра. В отделке много натурального дерева.

В гостиной стоит большой кожаный диван и немаленький аквариум.

Две раздельные спальни выглядят вот так.

Санузел в квартире — раздельный. В ванной есть и душевая кабина, и джакузи.

Да и вообще, визуально в квартире все сделано качественно. На полу, например, не ламинат, а паркет и плитка.

За квартиру просят 105 тысяч долларов. Метр выходит по 885 долларов.