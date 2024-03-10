В доме могилевской «элиты 90-х» продают интересную квартиру

В доме могилевской «элиты 90-х» продают интересную квартиру1
- 10.03.2024, 15:33
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Как она выглядит и сколько стоит?
Этот кирпичный дом построили в центре Могилева в 1998 году — и туда заселились состоятельные люди. А сейчас там на продажу на Realt выставили большую квартиру, интерьер которой отражает достаток тех времен. Рассказываем об этом жилье подробнее.
В конце 90-х на улице Миколуцкого построили несколько кирпичных домов повышенной комфортности. Интересующий нас имеет номер 10.
И по тем временам это было элитное жилье. Тут и современные планировки, и большая площадь квартир, и кирпичные стены.
На четвертом этаже здесь выставили на продажу трехкомнатную квартиру на 118,6 квадратного метра. У нее вот такая планировка:
К квартире шикарная кухня на 15 квадратов, которая плавно перетекает в лоджию. Ее площадь, кстати, 4 квадратных метра. В отделке много натурального дерева.
В гостиной стоит большой кожаный диван и немаленький аквариум.
Две раздельные спальни выглядят вот так.
Санузел в квартире — раздельный. В ванной есть и душевая кабина, и джакузи.
Да и вообще, визуально в квартире все сделано качественно. На полу, например, не ламинат, а паркет и плитка.
За квартиру просят 105 тысяч долларов. Метр выходит по 885 долларов.