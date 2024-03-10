Гомельские медики завысили информацию о прививках и уничтожили почти 100 тысяч вакцин 10.03.2024, 16:15

Вот какой приговор вынес суд.

Заведующая отделением профилактики и старшая медсестра одной из поликлиник Гомеля почти год давали подчиненным незаконные указания о завышении сведений о количестве сделанных прививок. Приговор им вынесли 7 марта, сообщает ресурс GP.BY.

За приписки и уничтожение вакцин заведующей отделением и старшей медсестре назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Медсестре прививочного кабинета — четыре года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор медикам вынесли 7 марта 2024 года.

Кроме этого, суд постановил взыскать в солидарном порядке с обвиняемых ущерб, причиненный преступлением.

Напомним, информация о начале расследования появилась в конце ноября 2023 года. Сообщалось, что до суда медики находились на свободе.

Согласно материалам уголовного дела, заведующая отделения и медсестра отвечали за организацию и проведение вакцинации населения против COVID-19 и гриппа. С апреля 2021-го по май 2023 года давали подчиненным незаконные указания о завышении сведений об объемах сделанных вакцинаций.

Затем недостоверную информацию вносили в журналы учета и в акты о количестве использованных вакцин «Гриппол Плюс», «Гам-Ковид-Вак», Vего Сеll, «Спутник Лайт», «Соберана» и «Ковивак».

Медицинская сестра прививочного кабинета, помогая коллегам, систематически уничтожала вакцины в количестве, которое указали в журналах учета. За этот период уничтожено свыше 92 тысяч доз вакцин стоимостью около 2,7 миллиона рублей.

Заведующей отделением профилактики и старшей медицинской сестре было предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий, медсестре прививочного кабинета — в пособничестве таким действиям.

В судебном заседании женщины признали свою вину в полном объеме.