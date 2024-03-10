закрыть
10 марта 2024, воскресенье, 18:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Снайпер ССО Украины сбил российский дрон ZALA

  • 10.03.2024, 16:37
  • 2,740
Снайпер ССО Украины сбил российский дрон ZALA

Беспилотник россиян осуществлял разведку местности.

Снайперу Сил специальных операций ВСУ удалось сбить российский дрон ZALA. Об этом 10 марта в Telegram сообщил пресс-центр ССО Украины.

БПЛА противника, который осуществлял разведку местности, операторы ССО обнаружили в воздухе на одном из операционных направлений.

«Снайпер подтвердил свою квалификацию, БПЛА – стал трофеем ССО и пойдет на дальнейшее изучение специалистами», - говорится в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов