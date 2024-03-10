Снайпер ССО Украины сбил российский дрон ZALA 10.03.2024, 16:37

2,740

Беспилотник россиян осуществлял разведку местности.

Снайперу Сил специальных операций ВСУ удалось сбить российский дрон ZALA. Об этом 10 марта в Telegram сообщил пресс-центр ССО Украины.

БПЛА противника, который осуществлял разведку местности, операторы ССО обнаружили в воздухе на одном из операционных направлений.

«Снайпер подтвердил свою квалификацию, БПЛА – стал трофеем ССО и пойдет на дальнейшее изучение специалистами», - говорится в сообщении.