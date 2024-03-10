«Мама сразу была в легком шоке от моего решения, но все же поддержала меня» 3 10.03.2024, 17:06

3,332

Девушка из Белоозерска рассказала о своей любви к «мужской» профессии.

Понятие сугубо мужской профессии вряд ли применимо в современном мире к какому-либо виду деятельности. Женщины давно носят погоны, работают в автомастерских, управляют кранами, играют в футбол. Успешно влились милые дамы и в профессию водителя-международника. Глядя на милую хрупкую Викторию Снитко из Белоозерска, с трудом верится, что она ловко справляется с большегрузом. Девушка рассказала сайту bereza.by о своей любви к дорогам и о подводных камнях профессии.

В детстве я мечтала стать ветеринарным врачом. После окончания средней школы получила профессию психолога. И училась, и работала. В дальнобой ушла с должности ассистента директора компании «Макдональдс» и вот уже год работаю водителем-международником.

Вдохновившись рассказами молодого человека, который тогда колесил по Европе и встречал немало семейных экипажей, решила попробовать. Водительское удостоверение категории «В» получила в 18 лет, а через пять лет прошла дополнительное обучение в Минске и получила категории «С» и «СЕ». Хорошо водят машину и мои родители, у папы все категории, в молодости у него была своя фура.

Главное, что меня поддержала семья. Папа всегда мечтал ездить на фуре, но пока гоняет на дальние расстояния на своем Volkswagen Т4. Мама сразу была в легком шоке от моего решения, но все же поддержала меня и призналась, что и сама не против покататься по Европе, но только вместе с папой.

Первый рейс не забуду никогда. Машина пугала своими габаритами, а дорога непредсказуемостью. Было очень страшно, хотелось все бросить, думала, что это точно не мое. Иногда и сейчас так думаю. Если бы тогда меня не поддержал муж, вышла бы на первой остановке. Но с каждым днем становилась увереннее, картинка за окном менялась, пришло осознание, что мне очень нравится. Есть в этом какая-то романтика… А что еще девушкам надо?

В среднем рейс занимает десять недель. Длительность зависит от графика, но не меньше шести недель. Некоторые из знакомых уходят на девять месяцев, это дело каждого. Мы с мужем Сергеем колесим по всей Европе. В марте поедем по Германии и Италии. Сложно ли психологически находиться рядом 24/7? Иногда да, приезжаем домой, отдыхаем у родителей недельку друг от друга, а потом опять скучаем.

Мне уже удалось побывать во многих странах: Польше, Литве, Франции, Германии, Австрии, Италии, Испании, Венгрии, Люксембурге, Голландии. И каждая по-своему прекрасна и привлекательна своими достопримечательностями. Рада, что благодаря работе у меня есть возможность путешествовать, видеть все своими глазами. Конечно, огорчает огромное количество эмигрантов в европейских странах, бывает, сложно встретить коренных жителей. Мы с супругом посещаем музеи, ходим на экскурсии, плаваем в бассейне. В общем, ни в чем себе не отказываем, стараемся каждую каденцию превратить в маленькое путешествие.

Если рассматривать страны с рабочей точки зрения, то по качеству дорог на первом месте Германия. Но и минусы есть: в связи с частой заменой асфальта приходится подолгу стоять в пробках. Что касается инфраструктуры, то остановиться на отдых после шести часов вечера – что-то из области фантастики. Нравятся автобаны во Франции: огромные лестнички и стоянки, бесплатные туалеты и душ, и в большинстве случаев они чистые.

Также немаловажное значение имеет расположение стоянок для отдыха. Во Франции, к примеру, вдали от автобана (не слышно гул машин). А в Германии с этим есть проблемы.

Без сложностей никак. Стараюсь ко всему относиться позитивно и в каждой ситуации искать положительные моменты. Самое сложное для меня – это ночная езда и узкие дороги в деревнях Европы.

Как в Европе относятся к тому, что большегрузом управляет девушка? В большинстве случаев реагируют положительно. В Европе девушка-дальнобойщик уже привычное дело, там этим никого не удивить. Получаю от своей работы удовольствие, и мне хочется туда возвращаться снова и снова, не знаю, надолго ли это.

Фура – это своеобразный дом на колесах. Управляю автомобилем Merсedes-Benz. Хороший грузовик, в нем есть все для комфорта водителя. На самом деле, если приспособиться, кабина грузовика ничем не будет отличаться от дома. У нас есть две канистры с водой: умыться, почистить зубы. Маски для лица делаю по дороге, а глубокое очищение кожи – когда идем в душ. Также у нас две кровати и много полок для вещей. Кабина оборудована холодильником и морозильником. На рабочем планшете можно посмотреть фильм. Газовая плитка и мультиварка для приготовления еды, все как дома. Основное отличие только в том, что, проснувшись, ты уже на работе, не нужно никуда идти.

Готовка в дороге меня не утруждает, а, наоборот, нравится. Постоянно экспериментирую. Любим борщ и пюре с мясом. Готовлю в мультиварке плов. Продукты покупаем в Литве и Польше. А в Беларуси приобретаем газовые баллоны, печенье, конфеты, приправы.

В рейс беру с собой некоторые продукты, которые можно перевозить через границу. И обязательно аптечку, одежду на все случаи жизни, книги.

Многие думают, что эта профессия не позволяет проявлять свою женственность. Дело в желании, я нахожу время и на макияж, и на маски, и на маникюр. И даже повод и время надеть красивое платье. Если в месте отдыха есть душ, стараюсь заниматься спортом. Ну и в перерывах хотя бы приседаю, разминаю тело – работа все-таки сидячая.

Нельзя упускать из виду и штрафы. Если в Европе меня останавливают полицейские, то всегда штрафуют. Но нужно отдать им должное: предоставляют скидку 50% при оплате на месте. Однажды меня наказали за езду с телефоном в руках – удовольствие обошлось в 100 евро. В Испании могут наложить взыскание за головной убор, если полиция посчитает, что он способен помешать водителю. Во Франции легко лишиться 1 500 евро, если смотреть фильм по дороге.

Веду блог о своей работе в Instagram, где делюсь мыслями, советами для начинающих. Мне по душе такая работа, каждый день что-то новое, и никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Есть в этом своеобразная романтика. Конечно, очень тоскую по родным местам. Это самое тяжелое для меня.

Понимаю, что эта работа не на всю жизнь, особенно для меня как для девушки. Это хороший старт в плане финансов и отличная возможность повидать мир с любимым человеком. Планирую пару лет поработать, а там будет видно. Пока получаю от работы удовольствие. Но порой за рулем фуры ой как нелегко…