Британская разведка раскрыла, какой ход ВСУ уменьшит способность РФ продвигаться 1 10.03.2024, 17:18

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Любая попытка оккупантов провести прорывные операции будет сопровождаться большими потерями.

Украина почти наверняка ускорила строительство оборонительных позиций на нескольких участках линии фронта.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Указано, что усиление фортификаций включает противотанковые «зубы дракона», рвы, пехотные окопы, минные поля и укрепленные оборонительные позиции.

— Очень вероятно, что расширение оборонительных линий уменьшит способность России продвигаться вперед или использовать тактические преимущества в рамках ее текущих наступательных операций, — говорится в сообщении.

В британской разведке добавляют, что создание крупных оборонительных позиций свидетельствует об изнурительном характере войны и означает, что «любая попытка провести прорывные операции с высокой вероятностью будет сопровождаться большими потерями».