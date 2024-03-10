NASA: На спутнике Юпитера нашли кислород для существования 1 млн человек 3 10.03.2024, 17:25

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Получена новая информация с зонда «Юнона».

NASA получило новую информацию с зонда «Юнона», которая позволяет предположить, что каждые сутки на спутнике Юпитера Европа образуется достаточно кислорода, чтобы могли существовать около 1 млн человек.

Впервые ученые задумались о возможности образования кислорода на Европе после исследований аппарата «Галлилео», запущенного в 1989 году, теперь же «Юнона» укрепила исследователей во мнении, что в океан Европы может поступать кислород.

Европа покрыта льдом, под которым могут скрываться океаны и, возможно, какая-либо форма биологической жизни. Кислород образуется на Европе благодаря ее бомбардировкам заряженными частицами с Юпитера — спутник находится в радиационных поясах планеты-гиганта.

С помощью радиации молекулы воды, то есть льда на поверхности планеты, могут расщепляться на водород и кислород, который улавливают датчики зондов. По результатам исследований «Юноны» выяснилось, что Европа производит 12 кг кислорода в секунду.

Изучение выработки кислорода на спутнике Юпитера станет одной из задач миссии NASA Europa Clipper, которая стартует в октябре 2024 года. По прибытии в систему Юпитера в 2030 году зонд должен будет выяснить, существуют ли на Европе условия, пригодные для жизни.