Агрессивная риторика Кремля оказала обратный эффект 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

10.03.2024, 17:32

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Мы в нескольких шагах от выхода российско-украинской войны на принципиально новый уровень.

Европа постепенно подходит к осознанию того, что прямое столкновение с Кремлём неизбежно.

Польша выступила в поддержку инициативы Макрона об отправке войск НАТО в Украину.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский:

«Присутствие сил Североатлантического Альянса в Украине не является чем-то немыслимым. Я ценю инициативу президента Эммануэля Макрона».

По его словам, «речь идёт об устрашении Путина, а не о том, чтобы мы боялись его».

Очевидно, что Европа постепенно подходит к осознанию того, что прямое столкновение с Кремлём неизбежно.

Единственный вопрос: где ему быть? На территории Украины до конца года или чуть позже, но уже на территории стран Балтии.

Причём сторонников первого варианта становится всё больше, хотя ещё год назад подобное развитие событий казалось крайне нереалистичным.

Агрессивная риторика престарелого вождя и его обслуги оказала обратный эффект: вместо страха и готовности пойти на любые уступки, Европа начинает просыпаться.

В случае, если после своих перевыборов Путин действительно предпримет новую попытку крупномасштабного наступления в Украине — вступление в конфликт войск НАТО станет практически неизбежным.

Мы в нескольких шагах от выхода российско-украинской войны на принципиально новый уровень.

Телеграм-канал «Запретное мнение»