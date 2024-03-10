Bloomberg: Инвесторы мира выстраиваются в очередь, чтобы финансировать войну против Путина 10.03.2024, 17:56

Cтавка диктатора на разногласия в Европе вновь терпит крах.

Инвесторы в облигации призывают ссорящихся лидеров Европейского союза взять себя в руки в вопросе расходов на оборону и сделать программу облигаций ЕС на триллион евро постоянной. Управляющие фондами, изголодавшиеся по ценным бумагам с рейтингом ААА, говорят, что они жаждут большего количества европейских выпусков.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg - таким образом, военные расходы Европы, неожиданным для России образом, становятся выгодны крупным инвесторам. Похоже, что ставка Путина на слабость Европы вновь терпит крах.

Инвесторы отмечают, что эти инструменты позволят увеличить расходы, которые становятся все более необходимыми для противодействия российской воинственности, но при этом не нагружая долгом отдельные страны-члены. Да и для них есть своя выгода, поскольку облигации ЕС стоят дороже суверенных бумаг с аналогичным рейтингом.

«Инвесторы жаждут этих облигаций», - считает портфельный менеджер Barings Брайан Мангвиро, владеющий долговыми обязательствами ЕС.

Решение о создании долговой программы в рамках всего блока начинает всерьез рассматриваться в некоторых столицах, поскольку европейские чиновники, отвечающие за безопасность, предупреждают, что Путин может нацелиться на их территорию, если одержит победу в Украине, в то время как продолжающийся десятилетиями дефицит военных расходов оставляет континент в состоянии опасной неготовности.

В прошлом месяце комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони назвал совместное заимствование «разумным способом» преодоления кризисов. План поддерживают страны, чья оборонная промышленность получит выгоду - например, Франция, - и страны, чья близость к России обостряет их чувство угрозы - например, Эстония, - хотя он сталкивается с противодействием со стороны более консервативных в финансовом отношении государств Европы.

Одна из причин, по которой инвесторы призывают держателей облигаций преодолеть эти сомнения, заключается в том, что бумаги с рейтингом ААА высоко ценятся - и тем более после того, как в прошлом году США были лишены своего высшего рейтинга. Дополнительный бонус: по причинам, которые включают в себя временный характер выпуска, существующие облигации ЕС приносят инвесторам несколько более высокую доходность, чем Германия с таким же рейтингом и даже чем Франция с более низким рейтингом.

Энтузиазм покупателей облигаций проявляется практически при каждой продаже. В прошлом месяце на облигации ЕС объемом 3 миллиарда евро было подано заявок на 81 миллиард евро - коэффициент покрытия в 27 раз стал самым высоким за всю историю европейского рынка синдицированного долга, согласно данным, проанализированным Bloomberg. Еще в октябре 2020 года на первый совместный выпуск облигаций ЕС после эпохальной сделки с пандемией был зарегистрирован портфель заявок на сумму 233 млрд евро, что стало крупнейшей сделкой за всю историю рынка облигаций.

Инвесторы знают, что многое будет зависеть от того, что произойдет на украинском поле боя в ближайшие недели, и следят за тем, станет ли продвижение российских танков к восточной границе ЕС тревожным сигналом. «К сожалению, для того, чтобы добиться большого успеха, в Европе всегда нужен кризис», — сказал Гай Миллер, руководитель отдела рыночной стратегии ZurichInsuranceCo.

Ранее на этой неделе комиссия выделила 1,5 миллиарда евро из дополнительных средств бюджета ЕС в виде совместных расходов, но это не приблизится к финансированию поэтапных изменений, необходимых для изгнания Путина из Украины, и еще меньше, чтобы подготовиться к предполагаемому нападение на европейскую землю в ближайшие годы. Комиссар ЕС по промышленности Тьерри Бретон призвал блок рассмотреть вопрос о выделении 100 миллиардов евро.

Превосходная прибыль

Оборонная программа ЕС, финансируемая за счет долга, «была бы очень желанным событием — так сказать, гамильтоновым моментом», — сказал Каспар Хенсе, старший портфельный менеджер RBCBlueBayAssetManagement, имея в виду министра финансов, который в 1790 году помог превратить США в федерацию путем объединения долгов различных штатов.