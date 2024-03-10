закрыть
10 марта 2024, воскресенье, 18:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Милиционеры открыли стрельбу по машине на Гродненщине

  • 10.03.2024, 18:04
  • 1,006
Милиционеры открыли стрельбу по машине на Гродненщине

Водитель попытался скрыться и даже наехать на силовиков.

Житель Слонима 9 марта сообщил в милицию об угоне своего автомобиля Ford. Сотрудники ГАИ обнаружили подходящее по описанию авто на обочине трассы. Когда сотрудники направились в сторону Ford, водитель завел авто и «начал движение в сторону милиционеров, создавая угрозу их жизни и здоровью», сообщает телеграм-канал МВД.

Сообщается, что около 20.00 субботы, 9 марта, в милицию обратился житель Слонима и сообщил об угоне легкового автомобиля Ford. Незамедлительно на территории трех соседних районов ввели план «Перехват», ориентировку передали всем нарядам.

Один из экипажей обнаружил на обочине автодороги Р99 Барановичи — Волковыск — Гродно схожую по приметам машину. Когда сотрудники направились в сторону Ford, водитель завел авто и начал движение в сторону милиционеров, создавая угрозу их жизни и здоровью.

Для остановки транспортного средства начальник РУВД использовал табельное оружие и прицельным выстрелом повредил колесо. Угонщика задержали, пострадавших нет.

Злоумышленником оказался 31-летний ранее судимый житель Дятловского района, который воспользовался оставленным в замке зажигания ключом. Медосвидетельствование показало у него более одного промилле алкоголя.

Следователями возбуждено уголовное дело за угон.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов