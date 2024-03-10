Милиционеры открыли стрельбу по машине на Гродненщине 10.03.2024, 18:04

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Водитель попытался скрыться и даже наехать на силовиков.

Житель Слонима 9 марта сообщил в милицию об угоне своего автомобиля Ford. Сотрудники ГАИ обнаружили подходящее по описанию авто на обочине трассы. Когда сотрудники направились в сторону Ford, водитель завел авто и «начал движение в сторону милиционеров, создавая угрозу их жизни и здоровью», сообщает телеграм-канал МВД.

Сообщается, что около 20.00 субботы, 9 марта, в милицию обратился житель Слонима и сообщил об угоне легкового автомобиля Ford. Незамедлительно на территории трех соседних районов ввели план «Перехват», ориентировку передали всем нарядам.

Один из экипажей обнаружил на обочине автодороги Р99 Барановичи — Волковыск — Гродно схожую по приметам машину. Когда сотрудники направились в сторону Ford, водитель завел авто и начал движение в сторону милиционеров, создавая угрозу их жизни и здоровью.

Для остановки транспортного средства начальник РУВД использовал табельное оружие и прицельным выстрелом повредил колесо. Угонщика задержали, пострадавших нет.

Злоумышленником оказался 31-летний ранее судимый житель Дятловского района, который воспользовался оставленным в замке зажигания ключом. Медосвидетельствование показало у него более одного промилле алкоголя.

Следователями возбуждено уголовное дело за угон.