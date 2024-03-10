Российский комментатор Василий Уткин набросился на главную «скрепную» лыжницу РФ

Российский комментатор Василий Уткин набросился на главную «скрепную» лыжницу РФ2
- 10.03.2024, 18:14
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За что?
Известный российский комментатор Василий Уткин высказался о реакции глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на завал во время женской гонки на Спартакиаде учащихся в Краснодарском крае.
Вяльбе в инциденте обвинила самих спортсменок, а не организаторов гонки. Василий на своем telegram-канале в ответ назвал Елену «д*рой».
«Господи, какая ж д*ра. Да ей нельзя доверить пятилетку в сортир отвести, а она сборными руководит», — оценил ситуацию Уткин.
Напомним, соревнования проходили в селе Эсто-Садок. В масс-старте девушек на 10 км произошел массовый завал, в результате которого около 20 спортсменок получили травмы. Турнир среди школьниц проходил в плохую погоду на плохой трассе. Участники считают, что организаторы допустили ошибку, разрешив старт.