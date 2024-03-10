«Хочется разделять эту красоту с кем-нибудь» 1 10.03.2024, 18:41

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Как житель Барановичей осуществил свою мечту и стал пилотом дельталета.

Олег Соболев в юности мечтал стать летчиком. И его мечта осуществилась. Только управляет он не самолетом, а дельталетом. BAR24 пообщался с горожанином и узнал, каково это – жить с крыльями.

Жителю Барановичей Олегу Соболеву 57 лет. Он – военный пенсионер. По словам горожанина, всю жизнь он мечтал летать.

– Очень хотелось попробовать вкус неба. Но профессиональным летчиком стать не получилось – при поступлении не прошел медицинскую комиссию. В итоге пошел служить в ПВО, – рассказывает Олег.

Но о своем желании подняться в облака он не забывал. И искал возможность, как реализовать свою мечту – стать пилотом.

Первый самостоятельный полет

Ощутить вкус неба Олегу Соболеву помогли офицеры, служившие в начале 90-х на аэродроме в Барановичах. Осенью 1991 года он познакомился с ребятами, которые обслуживали военные самолеты, «по своей профессии летать не могли», но точно также мечтали о небе.

– Ребята сконструировали пилотируемый мотодельтаплан, освоили его и стали летать по выходным. Я как раз в этот период и встретил их. Влился в коллектив, и они научили меня летать в течении первого лета, – вспоминает Олег.

А дату своего первого самостоятельного полета Олег до сих пор помнит и говорит, что никогда не забудет. Это случилось 3 апреля 1992 года.

– Описать свои ощущения, эмоции очень трудно. Ты летишь и понимаешь: твоя мечта все-таки сбылась, – делится горожанин.

С тех пор вот уже 32-й год он летает самостоятельно.

Конечно же, со временем Олег решил «легализоваться». Позже закончил курсы Минского авиационного колледжа, прошел медицинскую комиссию и получил удостоверение пилота-любителя.

– О сегодняшних возможностях в начале 90-х годов мы даже не мечтали. Просто по выходным выезжали за город, подбирали подходящую площадку и пробовали «барахтаться» в небе, – с улыбкой вспоминает Олег. – Теперь полеты – это совершенно другой уровень.

Согласовать со специалистами и погодой

По словам Олега, сейчас отправиться в полет без соответствующих документов и разрешений невозможно.

– Чтобы выполнять полеты, нужно также зарегистрироваться на специальном сайте как пилот-любитель. Там же оформляются заявки, – поясняет горожанин. – Заполняется бланк об использовании воздушного пространства минимум за 2 часа до полета. Заявка рассматривается, и, если в этой зоне на заявленной высоте я никому не мешаю, ее утверждают. Вот тогда все, можно лететь.

Не менее решающий фактор, удастся подняться в небо или нет, – погодные условия. Идеальной погодой, как отмечает Олег, считается полный штиль и отсутствие прямого солнца. Комфортно и безопасно летать утром на рассвете и вечером на закате, когда воздух не сильно прогрет.

Летать на дельтаплане можно круглый год, но для холодной поры необходима соответствующая экипировка. У Олега сезон полетов обычно начинается в марте, а заканчивается в ноябре.

«Начинаешь с чего-то попроще, а потом хочется лучшего»

На своем дельталете Олег летает уже 13-й сезон. Такой летательный аппарат – удовольствие не из дешевых. Но кто-то покупает дорогие мотоциклы и автомобили, а у Олега свой любимый «транспорт». И родные, включая жену, с пониманием относятся к этому.

По словам горожанина, вопрос, какой дельталет купить, сравним с вопросом, какой автомобиль приобрести.

– Начинаешь с чего-то попроще, а потом хочется всё лучше и лучше. Дельталет хорошего уровня стоит от 10 тысяч евро. Фирменные модели со всякими примочками и наворотами стоят 40 тысяч евро. Самый дешевый дельталет, который я видел, купили парни из Витебской области. Они попросили меня, как опытного пилота, его для них облетать. Он стоил 800 долларов, но был сделан на «пластилине и изоленте», – смеется Олег.

Своим двухместным дельталетом он доволен. Говорит, что больше ничего не хочет менять.

«Хочется разделять эту красоту с кем-нибудь»

Олег отмечает, что ему больше нравится летать с пассажиром, чем одному –«хочется разделять эту неописуемую красоту с кем-нибудь».

– Был случай в начале моей летной практики, когда мы со швагром выехали на полет. Я один поднялся на высоту 200 метров. Была облачность, и мне захотелось ее пробить. Когда вылетел из нее, увидел под собой полотно из белой-белой ваты, а вокруг чистое небо и яркое солнце! Я пожалел, что никого со мной нет, – вспоминает горожанин. – Приземлился и посоветовал швагру скорее лететь, чтобы он смог увидеть эту красоту, которой раньше не мог и представить. Но пока он набирал высоту, облачность ушла, и ему, к сожалению, не удалось это лицезреть. Кстати, швагер помог мне собрать мой первый дельталет и позже стал первым человеком, которого я научил летать.

Пассажиры Олега, как правило, родные, знакомые. Супруга не раз поднималась с ним в небо. И, как отмечает пилот, женщины более впечатлительные.

– Они испытывают бурю эмоций, некоторые даже какое-то время после посадки не могут собраться, чтобы описать словами свои ощущения, – поясняет он.

Полеты на дельталете для Олега – это, как подчеркивает он, образ жизни. Не подниматься в небо, не испытывать эмоций, которые захлестывают на высоте, не ощущать крыльев над собой Олег уже не может. Это часть его самого. И мужчина не против того, чтобы кто-то «примерял» эти крылья с ним.

– Хочешь посмотреть красоту белорусской земли с высоты птичьего полета? Вступай в наши ряды! – говорит Олег и отмечает, что, благодаря этому, еще чья-то мечта сможет стать реальностью.