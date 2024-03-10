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Названы специи, которые «разбавляют» кровяные тромбы

  • 10.03.2024, 19:33
  • 1,424
Названы специи, которые «разбавляют» кровяные тромбы

Топ-4 уникальных природных антикоагулянтов.

Кровяные сгустки, или как в медицине их называют тромбами, напрямую влияют на риск развития сердечных и сосудистых заболеваний и повышают риск инсульта. При разрыве тромба человек может умереть, а экстренная медицинская помощь ему уже не поможет. Поэтому, чтобы избежать крайне плачевных последствий, нужно следить за своим рационом питания и быть физически активным. Тогда «застоя» в процессе кровообращения не будет, пишет replyua.net.

В медицине для «разжижения» крови специалисты используют антикоагулянты. Эти препараты растворяют тромбы. Однако некоторые научные исследования показали, что можно предотвратить развитие тромбоза в старшем возрасте, если добавить в свой рацион питания следующие распространенные специи:

1. Куркума: содержащийся в ней такой компонент как куркумин оказывает содействие в разжижении крови;

2. Имбирь: многочисленные исследования показывают, что известный всем имбирь снижает агрегацию тромбоцитов и предотвращает их «слипание». В сутки взрослому человеку можно употреблять не более пяти граммов имбиря;

3. Кайенский перец: данный важный компонент предотвращает свертывание крови. Суточная норма кайенского перца составляет 2,5 мг;

4. Корица: препятствует образованию сгустков крови, а все благодаря кумарину, который содержится в составе ароматной корицы. Взрослому рекомендуется употреблять не более 8 мг корицы в сутки.

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