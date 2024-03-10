В оккупированном Докучаевске ликвидирован высокопоставленный коллаборант 10.03.2024, 19:35

Машину предателя Украины подорвали.

В воскресенье, 10 марта, оккупированный Докучаевск всколыхнул мощный взрыв. В своей машине был взорван силовик-предатель Игорь Циферов. Кадры с места происшествия доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Судя по видео, машина взорвалась прямо на парковке у многоквартирного дома. Вероятно, подрыв случился в момент зажигания - авто даже не успело тронуться.

Эпицентр взрыва пришелся на водительское кресло.Предположительно, именно под ним была установлена взрывчатка. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Известно, что погибший - это предатель Игорь Циферов, работавший в так называемом «министерстве госбезопасности» («МГБ») оккупированного Донбасса. Это подконтрольная Москве спецслужба, которая занималась 10 лет террором на территориях так называемых «Л/ДНР».

На данный момент никто не взял на себя ответственность за ликвидацию коллаборанта. Это мог быть как украинский «МОССАД», так и соратники покойного, с которыми он что-то не поделил.