«Команда Путина» откинула коньки Телеграм-канал «СерпомПо»

10.03.2024, 19:43

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Пропагандисты из рептильной прессы устали выжимать из тюбика достижения.

У капитана «Команды Путина» Александра Овечкина дела в НХЛ в этом сезоне идут неважно. Хоккеист он выдающийся, но … возраст. Даже двух десятков шайб не забросил. Для сравнения – у лидера лиги Остона Мэттьюса из «Торонто Мейпл Лифс» 54 шайбы. Александр Овечкин со своими 18-ю шайбами занимает в НХЛ почётное 96-е место. В первой сотне!

Пропагандисты из рептильной прессы устали выжимать из тюбика достижения Овечкина. То он стал первым в истории НХЛ по голам в пустые ворота, то (как сегодня) переместился на целое 14-е в истории НХЛ место по системе гол плюс пас (правда, играющий в «Питтсбурге» Сидни Кросби на 12-м месте, при том, что он сыграл на 150 матчей меньше, чем Овечкин).

Но главный приз – обогнать Уэйна Гретцки по голам, капитану «Команды Путина» при нынешней результативности уже, похоже, не светит. У Гретцки 894 шайбы, у Овечкина – 840. В начала сезона НХЛ наши спортивные пропагандисты бодро сообщали, что-то вроде того, что «осталось» 65 шайб, 60 шайб… Но Овечкину уже 38 лет и большой вопрос, сможет ли он догнать Гретцки. В принципе, возможно, но очень трудно.

Впрочем, есть средство – волшебные коньки Путина. Он на них забивал в ночной лиге (тоже НХЛ) то ли по пять, то ли больше шайб за игру! Овечкин со своей «Командой Путина» помог великому геополитику, пришло время отдавать долги.

В принципе, Путин и сам мог бы приехать в Вашингтон и тренировать Овечкина, обучая его мастерству снайпера, но, с одной стороны, светит Гаага, а с другой - Путин сейчас очень занят: погружён в историю. Мы даже не знаем, играет ли он еще в ночной хоккей. Скорее всего, нет. Раз так – волшебные коньки пылятся в кладовке. Вот и надо отправить их в Америку Овечкину, чтобы тот правильно встал на лёд.

Да и высшим лицам государства впору создать «Команду Овечкина». Помогать, кто чем может. Например, митинг ЕР-КПРФ-ЛДПР-СР-«Новых людей» созвать и заклеймить НХЛ за то, что мало даёт забивать Овечкину.

Телеграм-канал «СерпомПо»