«Сын знает, что девочки любят подарки» 3 10.03.2024, 19:58

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Белорусы спорят в тиктоке, нужно ли давать школьнику деньги на свидание.

Многодетная мать из Борисова выложила в тикток видео, на котором ее 14-летний сын несет ей сумочку и улыбается. «Когда сын пригласил девочку в кафе, а спонсор акции мама. Воспитываю сына с чувством ответственности за свой выбор, семью и детей. Он точно знает, что платит мужчина. Также знает, что девочки любят подарки. Стыдно перед невесткой мне не будет», − подписала ролик женщина. Началась активная дискуссия, пишет nashaniva.com.

Женщина ведет аккаунт под ником @gavriysha_mnogamama_. Спор начался с того, что она показала, как дает старшему сыну (ему 14 лет) деньги на поход с девушкой в кафе. Видео набрало более 860 тысяч просмотров, около 12 тысяч лайков и сотни комментариев. Но мнения по поводу того, хорошо ли это для воспитания мальчика, разделились.

«Зато будет уважать и любить женщин, а не материть как некоторые. Значит папа пример в семье, как нужно относиться к девушке», — написала одна из комментаторов. Блогер согласилась: «Папа самый замечательный у нас. Он сыну говорит: твоя женщина — твое все».

Еще одна комментатор отметила, что приучает своего сына дарить девочкам цветы. Блогер ответила, что делает то же: «И когда поссорятся, всегда со сладостями идет мириться».

Но также были и те, кто считает, что парень мог бы заработать эти деньги, выполняя какую-то нетипичную работу дома: «А а если мама тупо проспонсировала, то чему это научит?» Одна комментатор рассказала, что ее 15-летний сын, чтобы заработать на подарок на 8 Марта своей девушке, помогал папе в гараже.

Блогер даже записала видео-ответ:

— Продолжая вашу мысль: то есть, если я его проспонсировала, это научит его не работать, а тянуть с меня деньги? Но давайте рассмотрим вашу ситуацию. Если он будет выполнять для мамы нетипичную работу за деньги, так чему его это научит? Всю жизнь выполнять просьбы матери только за деньги? То есть помощи не будет, а мне нужно будет за каждую работу сына заплатить? Не надо в одном поступке искать какой-то негатив и предсказывать будущее моим детям. Воспитание — это совокупность многих факторов.

Женщина также добавила, что и ей, и ее мужу родители когда-то давали деньги — и их не надо было отрабатывать. А теперь уже они как взрослые дети помогают своим родителям. Например, покупают запчасти в сломанную машину, чтобы родителям не пришлось тратить на это свою пенсию.

«Я когда-то тоже спонсором была. А сейчас сын устроился на работу, подрабатывает и ни в какую денег у меня не берет. Сам даже иногда подбрасывает мне на такси. Ему еще нет 18 лет», — поделилась собственным опытом еще одна комментатор.

«А почему у них нет ответственности перед нами, мамами? Наши деньги, заработанные потом и кровью, потом так просто тратить. У меня такая же ситуация. Дай и дай каждый день. Мне не жалко, но я тоже хочу что-то купить», — возмутилась другая.

Было мнение, что парню, прежде чем приглашать девочек на свидания, нужно найти себе реальную работу. Но блогер ответила, что у ее детей будет максимально счастливое детство, а наработаться они за всю жизнь успеют. Другая комментатор отметила, что сама запрещала сыну работать, пока он учится, так как его диплом был в приоритете.

Появился в комментариях и крик души: «Хочется сказать всем родителям из комментариев, которые вынуждают детей зарабатывать себе на свидания: не создавайте сложностей детям, научитесь наконец зарабатывать достаточно для себя и своих детей».

А кто-то даже беспокоился за личную жизнь парня в будущем: «Не дай Бог такую свекровь, под кроватью в первую брачную ночь будет лежать».