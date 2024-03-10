The Telegraph: Кладбища, связанные с элитными подразделениями РФ, значительно выросли в размерах 4 10.03.2024, 20:36

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Спутниковые снимки кладбищ РФ обнажили «огромную цену» войны в Украине.

Спутниковые снимки российских кладбищ обнажили, какую на самом деле «огромную цену» платит армия РФ на войне в Украине. К примеру, на одном участке за два года количество могил увеличилось в четыре раза, пишет The Telegraph со ссылкой на заявления экспертов и фото Maxar Technologies.

Отмечается, что на «поразительных» фотографиях видно, что с момента начала вторжения в феврале 2022 года кладбища, связанные с элитными подразделениями, такими как гвардейская воздушно-десантная дивизия, гвардейская моторизованная дивизия и группа наемников «Вагнера», значительно выросли в размерах.

«Например, фото всего лишь одного участка московского Тульского кладбища показывают, что количество могил выросло примерно в четыре раза в период с октября 2021 года по апрель 2023 года. За это время на близлежащем Богородском кладбище был пристроен совершенно новый участок, который, судя по всему, увеличился в три раза. Оба находятся недалеко от Рязани на западе России, где базируются подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Войска этой дивизии принимали участие в первых боях войны на Украине, а затем участвовали в операциях в районе Бахмута вместе с войсками «Вагнера», - говорится в публикации.

По оценкам западной разведки, в боях за Бахмут могло погибнуть до 20 000 российских военнослужащих.

Бывший офицер разведки британской армии и специалист по планированию НАТО, полковник Филип Ингрэм назвал эти фото «поразительными». Они показывают «огромную цену, которую платят российские призывники», сказал он:

«Я не удивлен явным ростом кладбищ возле баз, поскольку в настоящее время Россия теряет более 900 военнослужащих в день при минимальных территориальных приобретениях. Свидетельством тому являются потери русских в битве за Авдеевку, где погибло более 16 тысяч их солдат».

По его словам, реальность для россиян такова, что увеличение размеров этих кладбищ не полностью отражает истинное количество погибших на войне:

«Многие тела остались там, где они упали на поле боя. Выздоровление и репатриация погибших россиян не является приоритетом, поскольку это раскроет истинные масштабы жертв… В этом году, скорее всего, общие потери с обеих сторон достигнут миллиона. Я полагаю, что кладбища либо снова вырастут в размерах, либо придется строить новые».

Издание добавило, что оценки количества российских солдат, погибших в боях на Украине, сильно разнятся.