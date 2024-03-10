закрыть
10 марта 2024, воскресенье, 21:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Американские силы в Красном море подверглись массированной атаке беспилотниками

  • 10.03.2024, 20:59
  • 1,582
Американские силы в Красном море подверглись массированной атаке беспилотниками

За одну атаку было выпущено по меньшей мере 37 дронов.

Американские, французские и британские войска сбили десятки беспилотников в районе Красного моря во время массированной атаки йеменских хуситов 9 марта. Дроны атаковали сухогруз Propel Fortune и американские эсминцы в этом регионе, говорится в заявлении американских вооруженных сил.

Военный спикер хуситов Яхья Сареа заявил в телевизионном выступлении 9 марта, что они нацелились на грузовое судно и «ряд американских военных эсминцев в Красном море и Аденском заливе с помощью 37 беспилотников». Центральное командование США заявило, что американские военные и коалиционные силы сбили по меньшей мере 28 беспилотных летательных аппаратов над Красным морем и «ни одно судно ВМС США или коалиции не пострадало в результате атаки, также не было сообщений от коммерческих судов о повреждениях», – передает Reuters.

Французский военный корабль и истребители также сбили четыре боевых беспилотника, которые приближались к военно-морским судам, принадлежащим к миссии European Aspides в регионе, говорится в заявлении французской армии.

Министерство обороны Великобритании заявило, что его военный корабль HMS Richmond присоединился к международным союзникам в отражении ночной атаки беспилотников хуситов, заявив, что никто не пострадал и не был поврежден.

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) подтвердило, что была предпринята попытка нападения на судно Propel Fortune под сингапурским флагом. Судоходная компания сообщила о двух взрывах в непосредственной близости от балкера, но весь экипаж на борту не пострадал, и судно следует в следующий порт захода.

«По данным источников, Propel Fortune, вероятно, стал мишенью из-за устаревших данных о собственности США», – говорится в заявлении UKMTO.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов