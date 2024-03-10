Американские силы в Красном море подверглись массированной атаке беспилотниками 10.03.2024, 20:59

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За одну атаку было выпущено по меньшей мере 37 дронов.

Американские, французские и британские войска сбили десятки беспилотников в районе Красного моря во время массированной атаки йеменских хуситов 9 марта. Дроны атаковали сухогруз Propel Fortune и американские эсминцы в этом регионе, говорится в заявлении американских вооруженных сил.

Военный спикер хуситов Яхья Сареа заявил в телевизионном выступлении 9 марта, что они нацелились на грузовое судно и «ряд американских военных эсминцев в Красном море и Аденском заливе с помощью 37 беспилотников». Центральное командование США заявило, что американские военные и коалиционные силы сбили по меньшей мере 28 беспилотных летательных аппаратов над Красным морем и «ни одно судно ВМС США или коалиции не пострадало в результате атаки, также не было сообщений от коммерческих судов о повреждениях», – передает Reuters.

Французский военный корабль и истребители также сбили четыре боевых беспилотника, которые приближались к военно-морским судам, принадлежащим к миссии European Aspides в регионе, говорится в заявлении французской армии.

Министерство обороны Великобритании заявило, что его военный корабль HMS Richmond присоединился к международным союзникам в отражении ночной атаки беспилотников хуситов, заявив, что никто не пострадал и не был поврежден.

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) подтвердило, что была предпринята попытка нападения на судно Propel Fortune под сингапурским флагом. Судоходная компания сообщила о двух взрывах в непосредственной близости от балкера, но весь экипаж на борту не пострадал, и судно следует в следующий порт захода.

«По данным источников, Propel Fortune, вероятно, стал мишенью из-за устаревших данных о собственности США», – говорится в заявлении UKMTO.