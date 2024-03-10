Майкл Наки рассказал, чего безумно боится Путин 10.03.2024, 21:11

Майкл Наки

Хозяин Кремля демонстрирует этот страх открыто.

Политолог Майкл Наки рассказал о главном страхе Владимира Путина.

«Как вы знаете, Путин безумно боится НАТО, по крайней мере он постоянно об этом говорит. Годами мы слышим о том, что Россию обманули, что НАТО обещал не расширяться на Восток и что вообще все беды этого мира от расширения НАТО, и задача России - максимально не допустить этого самого расширения», - заявил Майкл Наки в очередном своем аналитическом видео.

Политолог напомнил события, которые предшествовали войне в Украине и демонстрировали страх Путина перед НАТО: «Накануне войны в 2022 году даже выдвинул ультиматум НАТО, где предлагал НАТО вернуться к границам, которые были ранее: он предложил странам тем самым фактически вступать в НАТО и хотел, чтобы НАТО эти гарантии обеспечили. Конечно, весь мир над этим не то чтобы посмеялся, так как было понятно, что это исключительно формальный повод, чтобы начать войну, тем не менее никто такое предложение не мог принять».