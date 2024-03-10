Белорусы стали получать странные сообщения о фонариках со взрывчаткой 10.03.2024, 21:18

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Что происходит?

Жители разных регионов России и Беларуси начали пересылать друг другу в мессенджерах и соцсетях панические сообщения о том, что в населенных пунктах возле школ якобы разбрасывают фонарики, у которых вместо батарейки установлена взрывчатка. Подобные сообщения появляются и в березовских Viber-чатах, пишет сайт bereza.by.

Авторы постов просят максимально распространить информацию: «Вот такие фонарики разбрасывают по населенным пунктам, возле школ. Всех оповестить, предупредить. Особенно детей. Можно учителям переслать, чтобы показали, оповестили. Вместо батареек установлено взрывное устройство. При включении происходит подрыв. Ни в коем случае не пинать, не подбирать. Убить не убьет, но конечность разорвать может».

Данная информация является фейком! Будьте бдительными.