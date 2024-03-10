В Сеть попали фрагменты боя бельгийских добровольцев ВСУ с российскими военными
- 10.03.2024, 21:26
Бойцы вели огонь по оккупантам из окопов и блиндажей в Серебрянском лесу
В Сети опубликовали видео боя в Серебрянском лесу вблизи Кременной в Луганской области. Там российских оккупантов сдерживают бельгийские добровольцы ВСУ.
Как пишет obozrevatel.com, соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Последний блокпост». На них видно, что иностранцы ведут огонь из стрелкового оружия, находясь в окопах и блиндажах. В то же время враг непрерывно «поливает» их из разных видов оружия.