В Сеть попали фрагменты боя бельгийских добровольцев ВСУ с российскими военными 10.03.2024, 21:26

Бойцы вели огонь по оккупантам из окопов и блиндажей в Серебрянском лесу

В Сети опубликовали видео боя в Серебрянском лесу вблизи Кременной в Луганской области. Там российских оккупантов сдерживают бельгийские добровольцы ВСУ.

Как пишет obozrevatel.com, соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Последний блокпост». На них видно, что иностранцы ведут огонь из стрелкового оружия, находясь в окопах и блиндажах. В то же время враг непрерывно «поливает» их из разных видов оружия.