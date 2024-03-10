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В Сеть попали фрагменты боя бельгийских добровольцев ВСУ с российскими военными

  • 10.03.2024, 21:26
В Сеть попали фрагменты боя бельгийских добровольцев ВСУ с российскими военными

Бойцы вели огонь по оккупантам из окопов и блиндажей в Серебрянском лесу

В Сети опубликовали видео боя в Серебрянском лесу вблизи Кременной в Луганской области. Там российских оккупантов сдерживают бельгийские добровольцы ВСУ.

Как пишет obozrevatel.com, соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Последний блокпост». На них видно, что иностранцы ведут огонь из стрелкового оружия, находясь в окопах и блиндажах. В то же время враг непрерывно «поливает» их из разных видов оружия.

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