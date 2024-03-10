Популярная настольная игра и погремушки для малышей попали под запрет в Беларуси 10.03.2024, 22:20

Что с ними не так?

Настольную игру и погремушки для малышей запретили продавать в Беларуси — они не безопасны для детей, сообщает Госстандарт.

Настольно-печатная игра «Экивоки для всей семьи. Полный вперед!» артикул 21210

Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» по безопасности: игрушки должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы при применении их по назначению они не представляли опасность для жизни и здоровья детей; в настольно-печатных играх текст должен быть напечатан контрастным цветом по отношению к фону, высота букв должна быть не менее 1,75 мм для детей в возрасте старше 10 лет, рисунки (рельефы) игр должны быть четкими (фактически высота букв на игровых карточках составила от 1,30 мм до 2,10 мм).

Игрушка с маркировкой «Жирафики»: развивающая игрушка «Цветочек» артикул 939667, для детей от 0 месяцев

Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС «О безопасности игрушек» по безопасности: наличие недопустимого поверхностного окрашивания игрушек, контактирующих со ртом ребенка.

Игрушка с маркировкой «Жирафики»: развивающая игрушка-подвеска «Радужный цветочек» артикул 939668, для детей от 0 месяцев

Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС «О безопасности игрушек» по безопасности: наличие недопустимого поверхностного окрашивания игрушек, контактирующих со ртом ребенка.