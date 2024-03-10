Украинский генерал: Наступательный импульс ВС РФ угасает 10.03.2024, 22:29

Игорь Романенко

Для наступления по всему фронту у россиян уже не хватает сил.

Основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант Игорь Романенко, заявил, что наступательный порыв россиян на отдельных направлениях уже угасает. Наступлению Вооруженных силы Российской Федерации помешали оборонительные рубежи, которые начали выстраивать ВСУ. Об этом он рассказал 10 марта в интервью на канале FREEДОМ.

«Появились рубежи и они продолжают оборудоваться дальше, появились определенные резервы. На Авдеевском направлении появились танки Abrams. Также наблюдается увеличение количества боеприпасов на самых тяжелых направлениях, в том числе и Авдеевском. И поэтому вот появляется такая перспектива по стабилизации ситуации», — рассказал Игорь Романенко.

По его мнению, наступление ВС РФ, которое они пытались реализовать благодаря тому, что с конца 2024 года собрали резервы, на отдельных направлениях фронта угасает. У россиян не хватает сил для наступления по всему фронту в 1500 километров.

«И поэтому, например, с Купянского направления они перебрасывают резервы для попытки взять город Угледар... где они потеряли много личного состава и техники. Это тоже признаки того, что их наступательный порыв на отдельных направлениях уже угасает. И нам, конечно, прежде всего нужны средства поражения и резервы, прежде всего человеческие резервы», — отметил эксперт.