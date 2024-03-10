Глава МИД Украины – папе Франциску: Наш флаг – сине-желтый, мы не будем поднимать другие 10.03.2024, 22:43

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба призвал понтифика «не повторять ошибок прошлого».

Украина, которая подверглась полномасштабному вторжению страны-агрессора РФ, не будет поднимать других флагов, кроме национального. Об этом 10 марта, комментируя высказывания папы римского Франциска, заявил в Х глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Понтифик в опубликованном 9 марта интервью RSI, говоря о войне в Украине, заявил, что проигрывающая сторона должна «иметь мужество вести переговоры».

«Я считаю, что сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять «белый флаг», чтобы вести переговоры», – сказал Франциск, не назвав прямо сторону, которая, по его мнению, проигрывает.

Кулеба в ответ указал, что «сильнее всего тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это «переговорами».

«Что касается «белого флага», то из истории первой половины ХХ века нам известна эта стратегия Ватикана. Призываю не повторять исторических ошибок и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за собственную жизнь, – написал Кулеба. – Наш флаг – сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать других флагов».

В то же время глава украинского МИД выразил благодарность Франциску за «постоянные молитвы за мир».

«Продолжаем надеяться, что после двух лет сокрушительной войны в сердце Европы он найдет возможность совершить апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более 5 миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев», – резюмировал Кулеба.