Украинские нацгвардейцы мастерски уничтожили дорогую российскую технику 10.03.2024, 23:06

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Специальная маскировка не помогла.

На одном из направлений украинские защитники дроном уничтожили дорогую российскую технику.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии. «Не место «Тиграм» на земле украинской. Аэроразведчики 23-й бригады «Хортица» НГУ, во взаимодействии с бойцами ГПСУ, обезвредили российский военный внедорожник многоцелевого назначения «Тигр», - рассказали военные.

Как уточнили нацгвардейцы, событие произошло недавно на Запорожском направлении.

Обнародовано видео, на котором зафиксировано, как по территории Украины быстро передвигается вражеский «Тигр». Он тщательно замаскирован специальной сеткой, но в ВСУ все равно его вычислили. В какой-то момент в российского «зверя» влетает дрон и происходит мощный взрыв.