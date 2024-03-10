НАТО перемещает ракеты ближе к российским границам 10.03.2024, 23:29

1,686

В Литве рассказали о планах.

Страны НАТО внедряют ротационную модель противовоздушной обороны в Литве. Там будут размещены зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Таким образом, Литва станет первой страной Балтии, которая будет иметь ротационные силы ПВО НАТО. Как пишет Newsweek, такие действия альянса являются ответом на призывы балтийских стран усилить обороноспособность Европы в регионе.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал на пресс-конференции, что системы ПВО введут в эксплуатацию в этом году.

Во время Вильнюсского саммита НАТО, который состоялся летом 2023 года, была достигнута договоренность о создании ротационной системы, в рамках которой страны Альянса будут развертывать средства ПВО в странах Балтии на определенный период времени.

Анушаускас не сообщил, какие именно страны Запада принимают участие в первом раунде развертывания ПВО в Литве, но сказал, что оборудование включает в себя ЗРК Patriot.

«Ожидается, что этот принцип не будет разовым на несколько месяцев, а охватит все календарные месяцы и значительно увеличит наши возможности противовоздушной обороны», – сказал он.