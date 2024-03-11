В Москве заочно арестовали украинскую активистку, облившую свекольным соком посла РФ в Польше 11.03.2024, 1:11

ирина земляная

Женщина находится в розыске с ноября прошлого года.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинку Ирину Земляную, которая 9 мая 2022 года облила свекольным соком посла России в Польше Сергея Андреева. Об этом 10 марта стало известно «Медиазоне».

Решение о заочном аресте суд принял 4 марта. Против Земляной возбудили уголовное дело о «нападении на человека, пользующегося международной защитой, в целях провокации войны» (ч. 2 ст. 360 Уголовного кодекса РФ).

По информации «Медиазоны», Земляная находится в розыске с ноября прошлого года. В реестр «экстремистов и террористов» с пометкой в виде типографической звездочки, которая означает подозрение в терроризме, ее добавили в феврале.

Ни в карточке розыска, ни в записи Росфинмониторинга, ни в суде следователи СК не указали отчество Земляной. Причем фотография в карточке розыска также взята не из паспортных баз данных или соцсетей, а с акции в Варшаве – ее лицо облито свекольным соком. «Медиазона» считает, что это может свидетельствовать, что следствие объявило в розыск, а суд заочно арестовал, даже не выяснив, как ее на самом деле зовут или как она выглядит.