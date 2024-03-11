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В Беларуси заработал единый интернет-портал социальных услуг

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  • 11.03.2024, 8:08
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В Беларуси заработал единый интернет-портал социальных услуг

Он находится по домену 139.бел.

Единый интернет-портал социальных услуг заработал в Беларуси, сообщили в эфире гостелеканала ОНТ. Он находится по домену 139.бел. На страницах портала размещается вся информация, связанная с социальными услугами и изменениями законодательства в этой сфере, передает «Зеркало».

Также работает единая телефонная служба по номеру 139. Возможно также консультирование операторами онлайн через специальное окно на сайте. Создана интерактивная карта для самостоятельного поиска информации. На портале также можно круглосуточно оставить заявку по волнующему вопросу.

«Центр соцобслуживания Минска принимает десятки звонков в день. Самые популярные вопросы — услуги соцработника и социального такси, выплаты пенсий и пособий», — рассказали в сюжете.

В течение этой весны портал 139.бел должен заработать в полной мере. Кроме того, разработана его мобильная версия.

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