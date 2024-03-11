В Португалии на выборах побеждают консерваторы 11.03.2024, 8:12

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Социалисты потеряли абсолютное большинство и уходят в оппозицию.

В Португалии по результатам досрочных парламентских выборов находившаяся с 2015 года у власти Социалистическая партия (СП) Педру Нуну Сантуша смогла заручиться поддержкой лишь 28,66% избирателей, потеряв абсолютное большинство. Такой результат гарантирует СП 77 из 230 мест в парламенте страны, сообщает ранним утром в понедельник, 11 марта, информагентство AFP.

Указывается, что Нуну Сантуш уже признал свое поражение на выборах и объявил об уходе в оппозицию. На момент публикации были подсчитаны почти все голоса и известна судьба 226 из 230 депутатских мандатов.

За консервативный правоцентристский Демократический альянс (АД), возглавляемый Луишем Монтенегру, отдали голоса 29,49% избирателей. Это дает АД право на 79 мест в парламенте.

Между тем правая партия «Хватит» (Chega) бывшего спортивного комментатора Андре Вентуры смогла существенно улучшить свои показатели, заняв третье место по числу поддержавших ее избирателей. Если на выборах 2022 года результат партии составил чуть более 7%, то на этот раз ее поддержали 18% проголосовавших. Это обеспечит партии «Хватит» как минимум 48 депутатских мандатов.

Эксперты ожидают, однако, что сформировать коалиционное правительство будет непросто, поскольку крупные партии исключают возможность сотрудничества с правопопулистами. Победителю выборов будет необходимо вести коалиционные переговоры с более мелкими партиями. Некоторые наблюдатели не исключают на этом фоне необходимости проведения новых парламентских выборов.

В начале ноября 2023 года, спустя два дня после отставки премьер-министра Антониу Кошты на фоне коррупционного скандала, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза распустил парламент и назначил досрочные выборы на 10 марта 2024 года.

7 ноября Антониу Кошта, занявший пост премьера Португалии в 2015 году, сообщил, что «в сложившихся обстоятельствах» подал президенту республики заявление о своей отставке. Заявление было сделано спустя несколько часов после обысков в его резиденции, а также в ряде госучреждений. По итогам операции были задержаны среди прочих руководитель администрации Кошты Витор Эшкариа, мэр города Синиш и несколько бизнесменов.

В прокуратуре указали, что обыски были проведены на основании подозрений в незаконных действиях, включая взяточничество и получение выгоды при выдаче концессий на добычу лития в районе Монталегре недалеко от границы Португалии с Испанией, а также на производство «зеленого водорода» вблизи города Синиш.