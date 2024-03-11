В Пуховичском районе нашли двух маленьких сестер 7 11.03.2024, 8:16

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Девочек искали более 600 человек.

Валерию и Дарину Богдиевич нашли в лесу в нескольких километрах от дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Пропавших в Пуховичском районе 2-летнюю Валерию и 4-летнюю Дарину обнаружили при проведении поисковых мероприятий ночью в нескольких километрах от дома в лесу.

«Детей осмотрели работники скорой медицинской помощи. Они госпитализированы с предварительным диагнозом „общее переохлаждение“. Состояние девочек стабильное», — сообщили в МЧС.

Напомним, о пропаже двух маленьких сестер стало известно накануне, 10 марта. Около шести часов вечера девочки вышли из дома бабушки на улице Железнодорожной в деревне Рыбцы и пошли домой на улицу Центральную. Расстояние между домами — около 600 метров. Домой они так и не пришли.

Для поисков привлекали РОВД, внутренние войска, ОМОН и МЧС. Девочек искали более 600 человек.