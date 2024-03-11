Китай заявил о готовности работать с Германией для мира в Украине 2 11.03.2024, 8:46

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Детали.

Власти Китая готовы сотрудничать с Германией, чтобы как можно скорее прекратить боевые действия в Украине. Об этом заявил специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече с статс-секретарем МИД Германии Томасом Баггером.

«Китай готов сотрудничать с Германией, чтобы совместно поддерживать своевременное проведение мирной конференции с равноправным участием всех сторон, чтобы как можно скорее проложить путь для прекращения огня и боевых действий», — сказал Ли Хуэй, передает МИД Китая.

Ли Хуэй и Баггер обменялись «откровенными и глубокими мнениями» о китайско-немецких отношениях, украинском кризисе, процессе мирных переговоров и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Спецпредставитель подчеркнул, конфликт в Украине и угроза его эскалации не соответствуют общим интересам обширного международного сообщества, в том числе Китая и Германии.

Баггер в свою очередь поблагодарил Китай за его «позитивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса». Он заявил, что между Германией и Китаем сложился консенсус по текущей ситуации в Украине. «Готов продолжать поддерживать связь с Китаем по этому вопросу», — сказал статс-секретарь.

Ли Хуэй с 2 марта совершает серию визитов в европейские страны с целью содействия урегулированию кризиса в Украине. Он уже посетил Россию, Бельгию, Украину и Польшу. Одной из целей Ли Хуэя также было продвижение мирного плана по Украине, который Китай представил в феврале 2023 года.

Китайский план состоит из 12 пунктов. В нем предлагается, в частности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны и прекратить огонь. Украина и страны Запада восприняли план скептически.