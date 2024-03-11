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Оптическая иллюзия: только IQ-великан найдет воробья за 10 секунд

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  • 11.03.2024, 8:54
  • 3,730
Оптическая иллюзия: только IQ-великан найдет воробья за 10 секунд

Проверьте себя.

Ежедневно почти каждый из нас поглощает большое количество информации в сети, среди которой много фото- и видеоматериалов. Но как часто мы действительно всматриваемся в них?

Оптические иллюзии прекрасно демонстрируют, что на обычной фотографии может быть скрыта какая-то деталь, которую почти невозможно заметить, если вы не обладаете хорошим зрением и чрезвычайной внимательностью. УНИАН предлагает вам именно такую фотоиллюзию.

На представленном фото изображены два красивых индюка, которые гуляют по полю. Сзади можно увидеть домики. Где-то на этом изображении спрятался маленький воробей. Сможете ли вы отыскать его за 10 секунд?

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