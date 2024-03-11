ВСУ уничтожили восемь танков и 33 артсистемы россиян
- 11.03.2024, 9:13
- 2,480
РФ понесла существенные потери.
Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 920 российских захватчиков, таким образом, общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения увеличились до около 424 980 солдат. Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили также 8 танков, 33 артсистемы и 2 средства ПВО врага.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.03.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 424 980 (+920) человек ликвидировано;
танков - 6739 (+8) ед.;
боевых бронированных машин - 12874 (+24) ед.;
артиллерийских систем - 10499 (+33) ед.;
РСЗО - 1016 (+1) ед.;
средства ПВО - 711 (+2) ед.;
самолетов - 347 ед.;
вертолетов - 325 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 8141 (+59) ед.;
крылатые ракеты - 1919 ед.;
корабли/катера - 26 (+1) ед.;
подводные лодки - 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 13826 (+74) ед.;
специальная техника - 1686 (+14) ед.