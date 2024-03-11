ВСУ уничтожили восемь танков и 33 артсистемы россиян 11.03.2024, 9:13

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РФ понесла существенные потери.

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 920 российских захватчиков, таким образом, общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения увеличились до около 424 980 солдат. Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили также 8 танков, 33 артсистемы и 2 средства ПВО врага.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.03.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 424 980 (+920) человек ликвидировано;

танков - 6739 (+8) ед.;

боевых бронированных машин - 12874 (+24) ед.;

артиллерийских систем - 10499 (+33) ед.;

РСЗО - 1016 (+1) ед.;

средства ПВО - 711 (+2) ед.;

самолетов - 347 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8141 (+59) ед.;

крылатые ракеты - 1919 ед.;

корабли/катера - 26 (+1) ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 13826 (+74) ед.;

специальная техника - 1686 (+14) ед.