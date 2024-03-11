Берлин поддержал идею Лондона о новой схеме поставок ракет в Украину 11.03.2024, 9:31

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала предложение британского коллеги Дэвида Кэмерона предоставить Украине новые крылатые ракеты в рамках «кругового обмена». Речь идет о покупке Лондоном немецких Taurus и передаче Киеву большего числа аналогичных по характеристикам британских Storm Shadow.

«Это был бы вариант, — сказала Бербок в эфире телеканала ARD, ее слова приводит Der Spiegel. — И мы уже делали это некоторое время назад с другими вооружениями.

После начала военной операции канцлер Германии Олаф Шольц использовал вариант «кругового обмена» в качестве военной помощи Украине. Так, Берлин поставлял в третьи страны танки Leopard, а те — свои бронемашины Киеву. Решение о прямых поставках Leopard в Украину было принято лишь в 2023 году. Сейчас Шольц исключает отправку Taurus Киеву из-за опасений ударов ими по территории России. Кэмерон предлагает увеличить поставки Украине британских ракет Storm Shadow за счет закупок Лондоном немецких Taurus.

Ранее Кэмерон в интервью Sueddeutsche заявил о намерении «тесно сотрудничать с немецкими партнерами, чтобы помочь Украине». По его словам, подобный «круговой обмен» мог бы «развеять опасения Шольца». «Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины. Но я не буду вдаваться в подробности и рассказывать нашим противникам, чем мы занимаемся», — сказал глава МИД Британии.