В Дзержинске продают дом-замок со смотровой площадкой, бассейнами и прудом 11.03.2024, 9:35

Покупатель не находится несколько лет.

В Дзержинске продают дом-замок. В придачу с ним идут смотровая площадка, баня, бассейны, пруд на участке и еще много элементов, предназначенных «для VIP». Эту недвижимость не могут продать с 2021 года, передает «Зеркало».

Трехэтажный дом с пристройкой в виде башни находится в Дзержинске на улице 1-й Ленинской (это окраина райцентра). Сообщается, что он, как и положено настоящему замку, расположен на горе.

Жилье построили в 2013 году из блоков. Продавец позиционирует недвижимость, как подходящую для VIP-персон.

Внутренняя площадь здания — немного меньше 180 «квадратов», жилая составляет почти 63 «квадрата», она включает шесть комнат. Коттедж полностью меблирован и укомплектован техникой. Имеется система видеонаблюдения.

На верхние этажи ведет винтовая лестница, наверху есть смотровая площадка. В цокольном этаже обустроены баня и бассейн.

Участок возле замка занимает почти 15 соток. Рядом с основным домом есть гостевой. Также имеются гараж, баня, беседка, пруд, хозяйственные постройки, детская площадка, открытый бассейн.

Замок продают за 300 000 долларов или 820 920 рублей.