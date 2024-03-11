Медики рассказали о состоянии двух маленьких сестер, найденных в лесу в Пуховичском районе 11.03.2024, 9:48

Девочек доставили в Пуховичскую ЦРБ.

Медики обследовали двух маленьких сестер, потерявшихся в Пуховичском районе, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Детей нашли, когда прочесывали лес совместно с сотрудниками поисково-спасательного отряда «Ангел». Важную роль в поисках сыграло использование квадрокоптеров, рассказали БелТА в МВД.

Девочек доставили в Пуховичскую ЦРБ для осмотра врачами.

«Медики Минской области обследовали девочек, потерявшихся в Пуховичском районе. Сейчас их состояние стабильное и не вызывает тревоги. Планируется после проведения необходимых дополнительных медицинских консультаций отправить малышек домой», — сообщила пресс-служба Минздрава.

Напомним, о пропаже двух маленьких сестер стало известно накануне, 10 марта. Около шести часов вечера девочки вышли из дома бабушки на улице Железнодорожной в деревне Рыбцы и пошли домой на улицу Центральную. Расстояние между домами — около 600 метров. Домой они так и не пришли.