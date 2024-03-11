Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе
- 11.03.2024, 10:07
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Прирост составил 6633%.
Экспорт российского оружия сократился вдвое за последние пять лет. Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе.
Об этом говорится в сообщении Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
Отмечается, что США стабильно удерживают ведущую позицию: экспорт за последние пять лет вырос на 17%. В период с 2019 по 2023 год США поставляли основное военное оборудование в 107 стран мира, превышающее предыдущие периоды и поставки любого другого экспортера.
Именно на США приходится около 55% вооружений импортированных европейских государств в 2019-2023 годах, что на 20% больше, чем за 2014-2018 годы.
На втором месте посреди экспортеров находится Франция. Россия – на третьем месте в рейтинге мировых поставщиков оружия.
Украина стала крупнейшим импортером оружия Европы за 2019-2023 годы и четвертой в мире после того, как с февраля 2022 года около 30 государств предоставили основное вооружение.
Общий прирост военного импорта достиг рекордных 6633%. Основными поставщиками вооружений Киева стали США (39%), Германия (14%) и Польша (13%).