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Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе

  • 11.03.2024, 10:07
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Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе

Прирост составил 6633%.

Экспорт российского оружия сократился вдвое за последние пять лет. Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе.

Об этом говорится в сообщении Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что США стабильно удерживают ведущую позицию: экспорт за последние пять лет вырос на 17%. В период с 2019 по 2023 год США поставляли основное военное оборудование в 107 стран мира, превышающее предыдущие периоды и поставки любого другого экспортера.

Именно на США приходится около 55% вооружений импортированных европейских государств в 2019-2023 годах, что на 20% больше, чем за 2014-2018 годы.

На втором месте посреди экспортеров находится Франция. Россия – на третьем месте в рейтинге мировых поставщиков оружия.

Украина стала крупнейшим импортером оружия Европы за 2019-2023 годы и четвертой в мире после того, как с февраля 2022 года около 30 государств предоставили основное вооружение.

Общий прирост военного импорта достиг рекордных 6633%. Основными поставщиками вооружений Киева стали США (39%), Германия (14%) и Польша (13%).

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