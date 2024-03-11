Карточки некоторых банков могут работать с перебоями предстоящей ночью 11.03.2024, 10:08

С 2.00 до 4.00.

Карточки некоторых банков могут работать с перерывами в ночь с понедельника на вторник, 12 марта, — с 2.00 до 4.00. Причина — технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр.

Так, Банковский процессинговый центр в это время будет проводить технологические работы по модернизации комплексов ACS 3D-Secure 2.0 и 3DS Server. «Возможны перерывы в обслуживании держателей карточек при проведении операций в Интернете», — сообщает центр.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги для нескольких банков — «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Банк „Решение“», «Цептербанк», «БТА Банк».