NYT: Украина может получить F-16 уже в июле 8 11.03.2024, 10:17

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Но только шесть из 45 обещанных.

Этим летом Украина может получить всего шесть истребителей F-16 из 45 обещанных союзниками, пишет New York Times.

В статье сказано, что истребители готовы, а летные инструкторы ждут в новом учебном центре в Румынии, который был создан для обучения украинских пилотов полетам на F-16. Но есть одна загвоздка: украинские пилоты еще не прибыли, несмотря на заявления прошлым летом о том, что центр сыграет решающую роль в поднятии их в воздух.

В материале сказано, что пока неясно, когда украинские пилоты начнут обучение в центре, расположенном на авиабазе Фетешти на юго-востоке Румынии, которую союзники по НАТО также используют для обучения на истребителях. Но эта задержка «является свидетельством неразберихи и хаоса, с которыми столкнулся военный альянс, спешащий поставить F-16».

Однако в статье говорится, что это не значит, что украинские пилоты не готовятся. Ожидается, что 12 пилотов — меньше, чем полная эскадрилья — будут готовы к боевым вылетам на F-16 к лету этого года после десяти месяцев обучения в Дании, Великобритании и США.

Но к тому времени, когда пилоты вернутся в Украину, из 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено всего шесть F-16.

Тем не менее чиновники согласились с тем, что остается много неопределенности относительно того, когда каждая страна отправит свои самолеты, сколько их будет, как быстро можно будет обучить пилотов и как Украина получит достаточное количество людей, которые смогут правильно обслуживать самолеты.

Обучение украинских пилотов сложным западным самолетам проходило с молниеносной скоростью.

Тем не менее процесс идет медленнее, чем рассчитывали Украина и ее союзники, поскольку пилотам, обученным на советских самолетах и тактике, приходится осваивать английский язык и западную военную практику, чтобы эффективно использовать F-16.