В США мужчина выиграл в лотерею дважды за три года

В США мужчина выиграл в лотерею дважды за три года3
- 11.03.2024, 10:22
- 2,096
Помогли настойчивость и вера.
В США мужчина выиграл приз в 100 000 долларов уже во второй раз. Еще в 2021 году, счастливчик забрал домой 200 000 долларов, передает «Новое время».
Мужчина рассказал, что был ошеломлен, увидев приз в 100 000 долларов.
«Я не мог в это поверить», — вспоминает победитель.
Так как счастливчик ранее выигрывал 200 000 долларов в сентябре 2021 года, ему было трудно поверить, что это произошло во второй раз.
«После того, как я выиграл, я сказал своей теще: «Угадай, что? Я сделал это снова», — сказал Асеведо.
Мужчина потратил часть своего первого раунда выигрыша на поездку в Disney World со своими детьми. Сейчас он тоже считает, что в будущем его семьи может быть еще один отпуск.
«Та последняя поездка была веселой. Возможно, мы сделаем это снова», — сказал он.