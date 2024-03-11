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В США мужчина выиграл в лотерею дважды за три года

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  • 11.03.2024, 10:22
  • 2,096
В США мужчина выиграл в лотерею дважды за три года

Помогли настойчивость и вера.

В США мужчина выиграл приз в 100 000 долларов уже во второй раз. Еще в 2021 году, счастливчик забрал домой 200 000 долларов, передает «Новое время».

Мужчина рассказал, что был ошеломлен, увидев приз в 100 000 долларов.

«Я не мог в это поверить», — вспоминает победитель.

Так как счастливчик ранее выигрывал 200 000 долларов в сентябре 2021 года, ему было трудно поверить, что это произошло во второй раз.

«После того, как я выиграл, я сказал своей теще: «Угадай, что? Я сделал это снова», — сказал Асеведо.

Мужчина потратил часть своего первого раунда выигрыша на поездку в Disney World со своими детьми. Сейчас он тоже считает, что в будущем его семьи может быть еще один отпуск.

«Та последняя поездка была веселой. Возможно, мы сделаем это снова», — сказал он.

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