«Сейчас мы вам отключим телефон» 11.03.2024, 10:32

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Мошенники несколько дней названивали гродненке под видом мобильного оператора.

Мошенники несколько дней названивали жительнице Гродно под видом мобильного оператора и пытались выманить деньги, угрожая отключить телефон. После того как их заблокировали с одного номера, они начали звонить с другого, рассказали в милиции.

В службу 102 позвонил гродненец с сообщением о том, что его, судя по всему, родственницу или знакомую донимают телефонные мошенники. На следующий день после того, как их номер заблокировали в Telegram, аферисты начали звонить с нового, «непонятного какого-то российского номера».

По словам мужчины, неизвестные представляются оператором сотовой связи и требуют от гродненки совершить некие операции с телефоном, в противном случае угрожают его отключить.

Напомним, в начале февраля жертвой телефонных аферистов стала минчанка, которой также звонили от имени мобильного оператора. Женщине сообщили, что мошенники якобы оформили на нее кредит, теперь на нее завели уголовное дело, в доме проведут обыск и изымут все незадекларированные деньги. У пострадавшей выманили свыше 9000 долларов.

«Не всегда речь может идти о совершении действий, непосредственно связанных с перечислением либо переводом денежных средств. Злоумышленники не оставляют попыток заполучить персональные данные и другую конфиденциальную информацию, которую впоследствии можно будет использовать для махинаций», — предупреждают в милиции.